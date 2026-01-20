«Буде-Глимт» унизил «Сити», а Холанн не забил Хайкину. Сенсация дня в Лиге чемпионов!

К 24-й минуте счет стал 2:0, а гости не знали, что делать. Они чаще владели мячом, но конвертировать преимущество в голы не получалось. Холанн злился не только на партнеров, но и на самого себя — нападающий упустил два отличных шанса, находясь в близости от ворот Хайкина, но так и не смог огорчить россиянина. «Сити» ушел на перерыв в подавленном состоянии.