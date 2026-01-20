Ричмонд
«Буде-Глимт» унизил «Сити», а Холанн не забил Хайкину. Сенсация дня в Лиге чемпионов!

Пеп, что это было?

Источник: AFP 2023

Лига чемпионов возобновилась после зимней паузы и сразу преподнесла неожиданный результат. Скромный норвежский «Буде-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, дома обыграл «Манчестер Сити» (3:1) с Эрлингом Холанном в составе.

Идеальный тайм от хозяев

Перед встречей британские СМИ активно обсуждали кризис команды Пепа Гвардиолы. Повод был весомый: за последние шесть матчей обыграны лишь не менее проблемный «Ньюкасл» (2:0) и скромный «Эксетер» (10:1) в Кубке Англии.

Черная полоса совпала и со снижением результативности у одного из главных форвардов современности: Холанн перестал регулярно забивать — в 2026-м отличился лишь раз. И то с пенальти.

Город Буде, куда прилетел «Сити», находится за полярным кругом на берегу Норвежского моря. Суровая зимняя погода, но Холанну она привычна, в отличие от остальных звезд английского гранда. Так что от него ждали голов, но они так и не пришли.

«Буде-Глимт» провел идеальный первый тайм. Большую часть времени оборонялся у своих ворот, а когда предоставлялись шансы убежать в контратаку — сразу же пользовался этим. Главным героем в составе норвежцев стал Каспер Хег, оформивший дубль за пару минут.

Сначала он головой с довольно острого угла пробил точно в «домик» Джиджи Доннарумме, а уже позднее из убойной позиции расстрелял голкипера.

К 24-й минуте счет стал 2:0, а гости не знали, что делать. Они чаще владели мячом, но конвертировать преимущество в голы не получалось. Холанн злился не только на партнеров, но и на самого себя — нападающий упустил два отличных шанса, находясь в близости от ворот Хайкина, но так и не смог огорчить россиянина. «Сити» ушел на перерыв в подавленном состоянии.

«Сити» так и не вернулся

Казалось, что после выхода из раздевалки английская команда заведется и начнет камбэк. Все-таки Гвардиола — тренер, который умеет подобрать нужные слова. Однако все снова пошло по плану «Буде».

Норвежцы вытерпели стартовое давление, а затем забили в ответной атаке. На этот раз сольный номер исполнил Йенс Петтер Хауге, который включил дриблинг, убежал от Райана Аит Нури и Родри, а затем блестящим ударом метров с 20 по недосягаемой для Доннаруммы траектории закрутил в дальнюю девятку.

Правда, радость и ликование трибун длились недолго — «Сити» отыгрался почти сразу: Оле Дидрик Бломберг ошибся, Нико О`Райли перехватил и пяткой скинул Шерки — Райан ударом впритирку с левой стойкой не оставил шансов Хайкину. Российскому голкиперу еще и помешал рикошет.

А дальше произошло нечто странное. Родри, который редко удаляется, умудрился получить две желтые карточки за одну минуту. Сначала грубо сфолил на Хокуне Эвьене, а после откровенно прихватил убегавшего вперед Бломберга.

В меньшинстве «Сити» стало еще тяжелее взламывать оборону соперника. Гвардиола попытался освежить атаку, поменяв Фила Фодена на Омара Мармуша, но никаких дивидендов это решение не принесло. А Холлан во втором тайме совсем притих, нанеся лишь один удар по воротам. И тот не в створ.

«Буде-Глимт» одержал сенсационную победу — 3:1. Теперь у норвежской команды 6 очков и временное 26-е место в таблице. Внезапно появились шансы на попадание в плей-офф.

«Сити» с 13 очками пока остается на 4-й строчке. С точки зрения турнирного положения, ничего страшного для англичан не произошло. Однако звонок тревожный: череда неудач продолжается.

Роман Кольцов