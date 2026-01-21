«Реал» разгромил «Монако» в матче Лиги чемпионов, Мбаппе забил два гола

Мбаппе забил 11-й мяч на основном этапе Лиги чемпионов и повторил рекорд Криштиану Роналду по этому показателю. Нападающий является воспитанником «Монако» и выступал за команду с 2015 по 2018 год, став в ее составе чемпионом Франции.