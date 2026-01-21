«Реал» разгромил «Монако» в матче Лиги чемпионов, Мбаппе забил два гола

МАДРИД, 21 января. /ТАСС/. Испанский «Реал» со счетом 6:1 разгромил «Монако» в матче седьмого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Килиан Мбаппе (5-я, 26-я минуты), Франко Мастантуоно (51), Винисиус (63) и Джуд Беллингем (80). На 55-й минуте защитник «Монако» Тило Керер отправил мяч в свои ворота. У проигравших отличился Джордан Тезе (72).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте.
Мбаппе забил 11-й мяч на основном этапе Лиги чемпионов и повторил рекорд Криштиану Роналду по этому показателю. Нападающий является воспитанником «Монако» и выступал за команду с 2015 по 2018 год, став в ее составе чемпионом Франции.
Альваро Арбелоа
Себастьян Поконьоли
Килиан Мбаппе
5′
Килиан Мбаппе
26′
Франко Мастантуоно
51′
Тило Керер
55′
Винисиус Жуниор
63′
Джуд Беллингем
80′
Йордан Тезе
72′
1
Тибо Куртуа
5
Джуд Беллингем
44′
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
24
Дин Хейсен
8
Федерико Вальверде
83′
47
Дани Месо
6
Эдуардо Камавинга
76′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
76′
20
Франсиско Гарсия
30
Франко Мастантуоно
71′
16
Гонсало Гарсия
17
Рауль Асенсио
46′
19
Дани Себальос
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
11
Магнес Аклиуш
5
Тило Керер
3
Эрик Дайер
4
Йордан Тезе
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
61′
20
Кассум Уттара
10
Александр Головин
84′
21
Люка Мишаль
31
Ансу Фати
61′
28
Мамаду Кулибали
9
Фоларин Балогун
73′
23
Аладжи Бамба
6
Денис Закария
33′
73′
19
Джордж Иленихенья
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти