В Италии назвали конкурента Сафонова худшим в составе «ПСЖ»

Итальянские спортивные СМИ, освещающие все игры ЛЧ, критически оценили выступление Шевалье: Tuttosport — 5,0; Corriere dello Sport — 5,0; La Gazzetta dello Sport — 6,0. Это худшие оценки среди футболистов «ПСЖ».
Грузинский полузащитник парижан Хвича Кварацхелия вышел на поле на 66-й минуте, забил гол и получил желтую карточку. Хавбек назван лучшим у гостей: La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport поставили ему по 7,0.
Свой заключительный матч общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» проведет 28 января дома с «Ньюкаслом».