Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.85
П2
2.18
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.87
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.76
П2
5.07
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.60
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.20
X
10.50
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.78
П2
5.10
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.90
П2
1.97
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.85
П2
7.45
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
8.25
X
6.39
П2
1.42

В Италии назвали конкурента Сафонова худшим в составе «ПСЖ»

В матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, который состоялся во вторник, 20 января, в Лиссабоне, «Спортинг» победил «ПСЖ» (2:1). Весь матч в составе гостей провел голкипер Люка Шевалье. Российский вратарь Матвей Сафонов по-прежнему травмирован.

Источник: Reuters

Итальянские спортивные СМИ, освещающие все игры ЛЧ, критически оценили выступление Шевалье: Tuttosport — 5,0; Corriere dello Sport — 5,0; La Gazzetta dello Sport — 6,0. Это худшие оценки среди футболистов «ПСЖ».

Грузинский полузащитник парижан Хвича Кварацхелия вышел на поле на 66-й минуте, забил гол и получил желтую карточку. Хавбек назван лучшим у гостей: La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport поставили ему по 7,0.

Свой заключительный матч общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» проведет 28 января дома с «Ньюкаслом».

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше