«Бавария» вышла в ⅛ финала Лиги чемпионов

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Германская «Бавария» со счетом 2:0 обыграла бельгийский «Юнион» в матче седьмого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов и обеспечила себе выход в ⅛ финала турнира. Встреча прошла в Мюнхене.
Оба мяча забил Гарри Кейн (52-я, 55-я минуты). На 63-й минуте после двух желтых карточек с поля был удален защитник «Баварии» Ким Мин Чжэ. На 81-й минуте Кейн не реализовал пенальти.
«Бавария» набрала 18 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Ранее выход в ⅛ финала Лиги чемпионов гарантировал английский «Арсенал». «Юнион» с 6 очками располагается на 31-й строчке.
В других матчах игрового дня испанский «Атлетик» обыграл итальянскую «Аталанту» (3:2), итальянский «Ювентус» победил португальскую «Бенфику» (2:0), английский «Ливерпуль» разгромил французский «Марсель» (3:0), английский «Ньюкасл» с таким же счетом выиграл у нидерландского ПСВ, испанская «Барселона» обыграла чешскую «Славию» (4:2), которая лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.
Венсан Компани
Давид Юбер
Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
52′
Гарри Кейн
55′
Гарри Кейн
81′
1
Мануэль Нойер
20
Том Бишоф
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
3
Ким Мин Джэ
18′
63′
4
Джонатан Та
45
Александр Павлович
22
Рафаэл Геррейру
67′
19
Альфонсо Дэйвис
17
Майкл Олисе
58′
90′
8
Леон Горецка
42
Леннарт Карл
67′
21
Хироки Ито
6
Йозуа Киммих
90′
7
Серж Гнабри
37
Кьелл Схерпен
25
Анан Халаили
26
Росс Сайкс
6
Камиль ван де Перре
5
Кевин Макаллистер
16
Кристиан Берджесс
8
Адем Зорган
82′
17
Роб Схофс
10
Ануар Аит Эль-Хадж
67′
48
Федде Лейсен
12
Промис Дэвид
66′
82′
32
Секу Кейта
77
Гильерме Смит
67′
27
Луи Патрис
30
Рауль Флоруч
67′
7
Мохаммед Фусейни
Главный судья
Раде Обренович
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти