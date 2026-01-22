Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

«Бавария» вышла в ⅛ финала Лиги чемпионов

В седьмом туре общего этапа германская команда обыграла бельгийский «Юнион».

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Германская «Бавария» со счетом 2:0 обыграла бельгийский «Юнион» в матче седьмого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов и обеспечила себе выход в ⅛ финала турнира. Встреча прошла в Мюнхене.

Оба мяча забил Гарри Кейн (52-я, 55-я минуты). На 63-й минуте после двух желтых карточек с поля был удален защитник «Баварии» Ким Мин Чжэ. На 81-й минуте Кейн не реализовал пенальти.

«Бавария» набрала 18 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Ранее выход в ⅛ финала Лиги чемпионов гарантировал английский «Арсенал». «Юнион» с 6 очками располагается на 31-й строчке.

В других матчах игрового дня испанский «Атлетик» обыграл итальянскую «Аталанту» (3:2), итальянский «Ювентус» победил португальскую «Бенфику» (2:0), английский «Ливерпуль» разгромил французский «Марсель» (3:0), английский «Ньюкасл» с таким же счетом выиграл у нидерландского ПСВ, испанская «Барселона» обыграла чешскую «Славию» (4:2), которая лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.

Бавария
2:0
Первый тайм: 0:0
Юнион
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
21.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Давид Юбер
Голы
Бавария
Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
52′
Гарри Кейн
55′
Нереализованные пенальти
Бавария
Гарри Кейн
81′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
20
Том Бишоф
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
3
Ким Мин Джэ
18′
63′
4
Джонатан Та
45
Александр Павлович
22
Рафаэл Геррейру
67′
19
Альфонсо Дэйвис
17
Майкл Олисе
58′
90′
8
Леон Горецка
42
Леннарт Карл
67′
21
Хироки Ито
6
Йозуа Киммих
90′
7
Серж Гнабри
Юнион
37
Кьелл Схерпен
25
Анан Халаили
26
Росс Сайкс
6
Камиль ван де Перре
5
Кевин Макаллистер
16
Кристиан Берджесс
8
Адем Зорган
82′
17
Роб Схофс
10
Ануар Аит Эль-Хадж
67′
48
Федде Лейсен
12
Промис Дэвид
66′
82′
32
Секу Кейта
77
Гильерме Смит
67′
27
Луи Патрис
30
Рауль Флоруч
67′
7
Мохаммед Фусейни
Статистика
Бавария
Юнион
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
14
5
Удары в створ
4
1
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
4
1
Фолы
9
8
Судейская бригада
Главный судья
Раде Обренович
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти