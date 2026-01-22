«Барселона» обыграла «Славию» и гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов

Встреча в Праге завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, у которых голы забили Фермин Лопес (34-я и 42-я минуты), Дани Ольмо (63) и Роберт Левандовский (71), который на 44-й минуте также срезал мяч в собственные ворота. В составе проигравших гол забил Васил Кушей (10).