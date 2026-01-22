Ричмонд
«Барселона» обыграла «Славию» и гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» обыграл чешскую «Славию» в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Встреча в Праге завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, у которых голы забили Фермин Лопес (34-я и 42-я минуты), Дани Ольмо (63) и Роберт Левандовский (71), который на 44-й минуте также срезал мяч в собственные ворота. В составе проигравших гол забил Васил Кушей (10).

«Барселона» с 13 очками располагается на девятой строчке в таблице, клуб гарантировал себе выход в плей-офф. «Славия» (3 очка) идет 34-й и потеряла шансы попасть в топ-24 таблицы.

В заключительном матче каталонцы примут датский «Копенгаген», чешский клуб сыграет на выезде с кипрским «Пафосом». Все матчи восьмого тура пройдут 28 января.

Славия Пр
2:4
Первый тайм: 2:2
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
21.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Fortuna Arena
Главные тренеры
Индржих Трпишовски
Ханс-Дитер Флик
Голы
Славия Пр
Васил Кушей
(Томаш Холеш)
10′
Роберт Левандовски
44′
Барселона
Фермин Лопес
(Френки де Йонг)
34′
Фермин Лопес
(Педри)
42′
Дани Ольмо
63′
Роберт Левандовски
(Маркус Рэшфорд)
71′
Составы команд
Славия Пр
36
Индржих Станек
2
Штепан Халоупек
4
Давид Зима
17
Лукаш Провод
19
Оскар Дорли
23
Михал Садилек
3
Томаш Холеш
46′
27
Томаш Влчек
16
Давид Мозес
46′
21
Давид Дудера
11
Юссуфа Саньянг
72′
7
Мухаммед Чам
25
Томаш Хоры
65′
26
Иван Шранц
9
Васил Кушей
79′
13
Моймир Хитил
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
11
Рафинья
9
Роберт Левандовски
24
Эрик Гарсия
18
Херард Мартин
21
Френки де Йонг
87′
3
Алехандро Бальде
78′
4
Рональд Араухо
28
Руни Барджи
61′
20
Дани Ольмо
16
Фермин Лопес
78′
22
Марк Берналь
8
Педри
61′
14
Маркус Рэшфорд
Статистика
Славия Пр
Барселона
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
12
20
Удары в створ
2
12
Угловые
5
4
Фолы
9
11
Офсайды
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти