«Барселона» обыграла «Славию» и гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов

Встреча в Праге завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, у которых голы забили Фермин Лопес (34-я и 42-я минуты), Дани Ольмо (63) и Роберт Левандовский (71), который на 44-й минуте также срезал мяч в собственные ворота. В составе проигравших гол забил Васил Кушей (10).
«Барселона» с 13 очками располагается на девятой строчке в таблице, клуб гарантировал себе выход в плей-офф. «Славия» (3 очка) идет 34-й и потеряла шансы попасть в топ-24 таблицы.
В заключительном матче каталонцы примут датский «Копенгаген», чешский клуб сыграет на выезде с кипрским «Пафосом». Все матчи восьмого тура пройдут 28 января.
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
