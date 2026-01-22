«Барселона» и «Манчестер Сити» отправятся в стыки? Все расклады перед последним туром Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов завершились семь из восьми туров общего этапа. Клубам осталось провести по одному матчу. Все встречи финального игрового дня пройдут параллельно в среду, 28 января.
Интриг — более чем хватает. Разбираемся.
Регламент
С прошлого сезона формат Лиги чемпионов обновился. Напомним:
- в ⅛ финала напрямую выходят восемь лучших клубов общего этапа;
- команды, занявшие места с 9-го по 24-е, отправляются в дополнительный раунд плей-офф — стыковой;
- место на общем этапе влияет на посев команды в плей-офф. В стыках клубы с 9-го и 10-го мест сыграют против занявших 23-е и 24-е, 11−12 — с 21−22, 13−14 — с 19−20, 15−16 — с 17−18;
- в стыковом раунде у всех по два матча — дома и на выезде. Сеяные клубы (занявшие места с 9-го по 16-е) ответную встречу проведут на своем поле;
- в стыках могут встретиться два представителя одной страны;
- перед стыками и ⅛ финала будет проведена жеребьевка;
- команды, не попавшие в топ-24, вылетают из еврокубков.
Кто выше при равенстве очков?
Если два (и более) клуба набрали одинаковое число очков, для определения их позиций применяются следующие показатели:
- Разница мячей
- Забитые мячи
- Голы на выезде
- Победы
- Победы на выезде
- Очки, заработанные соперниками*
- Разница мячей соперников*
- Голы, забитые соперниками*
- Дисциплинарные баллы (желтые и красные карточки)
- Коэффициент клуба
* Учитываются результаты всех восьми соперников. Чьи выступили лучше (набрали больше очков, лучшую разницу
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов за тур до конца
Перед финальным игровым днем участники ЛЧ расположились в таблице так:
Без осечек — только «Арсенал»
За тур до конца места в ⅛ финала гарантировали только «Арсенал» и «Бавария». На счету лондонцев — максимально возможное число очков (21), «Бавария» отстает на три балла и все еще имеет шансы занять итоговую первую строчку.
У «Реала» и «Ливерпуля» по 15 очков, но они оторвались от девятого места всего на два балла. Пятым идет «Тоттенхэм» (14).
А затем — целых восемь команд с 13 очками: «ПСЖ», «Ньюкасл» и «Челси» входят в топ-8 из-за лучшей разницы мячей, а «Барселона», «Спортинг», «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Аталанта» — пока за бортом ⅛ финала. На один балл от них отстают «Интер» и «Ювентус» (по 12). Все вышеперечисленные команды гарантированно сыграют в плей-офф.
За пределами топ-24 есть и именитые клубы: «Наполи» (8), «Бенфика» (6), «Аякс» (6). У лиссабонцев и амстердамцев невысокие шансы на спасение евросезона — они отстают от зоны плей-офф на два очка.
Шансы на евровесну утратили четыре команды: «Айнтрахт» (4), «Славия» (3), «Вильярреал» (1) и «Кайрат» (1).
Возможная сетка стыкового раунда
Если бы общий этап был завершен сейчас, то сетка стыкового раунда выглядела бы так. Напомним, конкретные соперники в парах определяются жеребьевкой:
«Барселона» или «Спортинг» против «Атлетика» или «Олимпиакоса»;
«Манчестер Сити» или «Атлетико» против «Монако» или ПСВ;
«Аталанта» или «Интер» против «Марселя или “Байера”;
«Ювентус» или «Боруссия» против «Галатасарая» или «Карабаха».
Расписание последнего тура
Все 18 матчей 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут в среду, 28 января. Старт в 23.00 по московскому времени.
- Аякс — Олимпиакос
- Арсенал — Кайрат
- Атлетик — Спортинг Л
- Атлетико — Буде-Глимт
- Барселона — Копенгаген
- Байер — Вильярреал
- Бенфика — Реал
- Брюгге — Марсель
- Боруссия Д — Интер
- Айнтрахт Ф — Тоттенхэм
- Ливерпуль — Карабах
- Манчестер Сити — Галатасарай
- Монако — Ювентус
- Наполи — Челси
- Пафос — Славия
- ПСЖ — Ньюкасл
- ПСВ — Бавария
- Юнион — Аталанта
Ключевые даты плей-офф
- Жеребьевка стыкового раунда: 30 января
- Стыковой раунд: первые матчи —
17—18 февраля, ответные игры — 24—25 февраля
- Жеребьевка ⅛, ¼, полуфинала: 27 февраля
- ⅛ финала: первые матчи —
10—11 марта, ответные игры — 17—18 марта
- ¼ финала: первые матчи —
7—8 апреля, ответные игры — 14—15 апреля
- Полуфинал: первые матчи —
28—29 апреля, ответные игры — 5—6 мая
- Финал: 30 мая. Будапешт
Автор: Гоша Чернов