«Барселона» и «Манчестер Сити» отправятся в стыки? Все расклады перед последним туром Лиги чемпионов

А затем — целых восемь команд с 13 очками: «ПСЖ», «Ньюкасл» и «Челси» входят в топ-8 из-за лучшей разницы мячей, а «Барселона», «Спортинг», «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Аталанта» — пока за бортом ⅛ финала. На один балл от них отстают «Интер» и «Ювентус» (по 12). Все вышеперечисленные команды гарантированно сыграют в плей-офф.