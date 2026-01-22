Ричмонд
«Барселона» и «Манчестер Сити» отправятся в стыки? Все расклады перед последним туром Лиги чемпионов

Не все гранды попадут в ⅛ финала напрямую.

Источник: Reuters

В Лиге чемпионов завершились семь из восьми туров общего этапа. Клубам осталось провести по одному матчу. Все встречи финального игрового дня пройдут параллельно в среду, 28 января.

Интриг — более чем хватает. Разбираемся.

Регламент

С прошлого сезона формат Лиги чемпионов обновился. Напомним:

  • в ⅛ финала напрямую выходят восемь лучших клубов общего этапа;
  • команды, занявшие места с 9-го по 24-е, отправляются в дополнительный раунд плей-офф — стыковой;
  • место на общем этапе влияет на посев команды в плей-офф. В стыках клубы с 9-го и 10-го мест сыграют против занявших 23-е и 24-е, 11−12 — с 21−22, 13−14 — с 19−20, 15−16 — с 17−18;
  • в стыковом раунде у всех по два матча — дома и на выезде. Сеяные клубы (занявшие места с 9-го по 16-е) ответную встречу проведут на своем поле;
  • в стыках могут встретиться два представителя одной страны;
  • перед стыками и ⅛ финала будет проведена жеребьевка;
  • команды, не попавшие в топ-24, вылетают из еврокубков.

Кто выше при равенстве очков?

Если два (и более) клуба набрали одинаковое число очков, для определения их позиций применяются следующие показатели:

  • Разница мячей
  • Забитые мячи
  • Голы на выезде
  • Победы
  • Победы на выезде
  • Очки, заработанные соперниками*
  • Разница мячей соперников*
  • Голы, забитые соперниками*
  • Дисциплинарные баллы (желтые и красные карточки)
  • Коэффициент клуба

* Учитываются результаты всех восьми соперников. Чьи выступили лучше (набрали больше очков, лучшую разницу и т. д.), тот клуб займет место выше.

Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов за тур до конца

Перед финальным игровым днем участники ЛЧ расположились в таблице так:

Источник: Спорт-Экспресс

Без осечек — только «Арсенал»

За тур до конца места в ⅛ финала гарантировали только «Арсенал» и «Бавария». На счету лондонцев — максимально возможное число очков (21), «Бавария» отстает на три балла и все еще имеет шансы занять итоговую первую строчку.

У «Реала» и «Ливерпуля» по 15 очков, но они оторвались от девятого места всего на два балла. Пятым идет «Тоттенхэм» (14).

А затем — целых восемь команд с 13 очками: «ПСЖ», «Ньюкасл» и «Челси» входят в топ-8 из-за лучшей разницы мячей, а «Барселона», «Спортинг», «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Аталанта» — пока за бортом ⅛ финала. На один балл от них отстают «Интер» и «Ювентус» (по 12). Все вышеперечисленные команды гарантированно сыграют в плей-офф.

Источник: Reuters

За пределами топ-24 есть и именитые клубы: «Наполи» (8), «Бенфика» (6), «Аякс» (6). У лиссабонцев и амстердамцев невысокие шансы на спасение евросезона — они отстают от зоны плей-офф на два очка.

Шансы на евровесну утратили четыре команды: «Айнтрахт» (4), «Славия» (3), «Вильярреал» (1) и «Кайрат» (1).

Источник: Reuters

Возможная сетка стыкового раунда

Если бы общий этап был завершен сейчас, то сетка стыкового раунда выглядела бы так. Напомним, конкретные соперники в парах определяются жеребьевкой:

«Барселона» или «Спортинг» против «Атлетика» или «Олимпиакоса»;

«Манчестер Сити» или «Атлетико» против «Монако» или ПСВ;

«Аталанта» или «Интер» против «Марселя или “Байера”;

«Ювентус» или «Боруссия» против «Галатасарая» или «Карабаха».

Источник: Depositphotos

Расписание последнего тура

Все 18 матчей 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут в среду, 28 января. Старт в 23.00 по московскому времени.

  • Аякс — Олимпиакос
  • Арсенал — Кайрат
  • Атлетик — Спортинг Л
  • Атлетико — Буде-Глимт
  • Барселона — Копенгаген
  • Байер — Вильярреал
  • Бенфика — Реал
  • Брюгге — Марсель
  • Боруссия Д — Интер
  • Айнтрахт Ф — Тоттенхэм
  • Ливерпуль — Карабах
  • Манчестер Сити — Галатасарай
  • Монако — Ювентус
  • Наполи — Челси
  • Пафос — Славия
  • ПСЖ — Ньюкасл
  • ПСВ — Бавария
  • Юнион — Аталанта

Ключевые даты плей-офф

  • Жеребьевка стыкового раунда: 30 января
  • Стыковой раунд: первые матчи — 17—18 февраля, ответные игры — 24—25 февраля
  • Жеребьевка ⅛, ¼, полуфинала: 27 февраля
  • ⅛ финала: первые матчи — 10—11 марта, ответные игры — 17—18 марта
  • ¼ финала: первые матчи — 7—8 апреля, ответные игры — 14—15 апреля
  • Полуфинал: первые матчи — 28—29 апреля, ответные игры — 5—6 мая
  • Финал: 30 мая. Будапешт

Автор: Гоша Чернов