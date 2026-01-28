Ричмонд
Моуринью бесславно движется к концу карьеры. Его «Бенфика» уже в январе потеряла шансы на трофеи

А сегодня может вылететь из Лиги чемпионов.

Источник: Getty Images

Печальные результаты

Если долго, упорно и максимально успешно работать на зачетку, со временем она начинает работать на тебя — даже тогда, когда лучшие годы уже позади. Жозе Моуринью навсегда вписал свое имя в историю мирового футбола и закрепился в узком кругу величайших тренеров. Он заслужил это достижениями в «Порту», «Челси», «Интере», «Реале» и, в меньшей степени, в «МЮ».

Тем печальнее все, что происходит с португальцем в последние годы. Создается ощущение, будто в мире, который когда-то выстроил сам Моуринью, остался лишь он один. В этом мире Жозе по-прежнему гений и борец против всех. Проблема в том, что гонор и надменность давно не подкреплены результатами, из-за чего подобная манера поведения выглядит неуместно.

Некогда элитный специалист превратился в тренера, который стабильно раз в год теряет работу из-за неубедительных результатов. В 2024 году его уволили из «Ромы», в 2025-м — из «Фенербахче». Даже с учетом уважения к клубам из Рима и Стамбула их статус слабо соотносится с масштабом фигуры Моуринью.

Провал в Лиссабоне

2026 год грозит Жозе очередным увольнением — теперь из «Бенфики». Причины прежние: провалы по всем ключевым направлениям. В чемпионате Португалии лиссабонцы не знают поражений, но злоупотребляют ничьими и уже отстают на десять очков от лидирующего «Порту», которому уступили и в четвертьфинале Кубка страны. Кубок лиги команда проиграла «Браге».

Уже в январе Моуринью фактически лишился шансов на трофеи по итогам сезона. Тренер, как обычно, сохраняет уверенный вид и даже после вылетов говорит о доминировании, используя формулы вроде «Лучшая команда сегодня проиграла». Остается непонятным, кого он пытается убедить — себя или окружающих.

Призрачные шансы в ЛЧ

Отдельного разговора заслуживает Лига чемпионов. Пиковому Моуринью хватало ресурсов сразу на несколько фронтов: он собирал золотые хет-трики с «Порту» и «Интером», а в «Челси», «МЮ» и «Реале» регулярно выигрывал больше одного трофея за сезон. Поздний Моуринью — совсем другой. Теперь ему не под силу даже один турнир.

«Бенфика» пробилась в главный еврокубок через сложный отбор, по пути выбив «Ниццу» и «Фенербахче», который тогда как раз возглавлял Моуринью. Позже руководство не простило его предшественнику Бруну Лаже домашнее поражение 2:3 от «Карабаха» в первом туре общего этапа. Так Жозе вернулся на «Эштадиу Да Луж» спустя четверть века.

В Лиге чемпионов команда стартовала катастрофически, потерпев три сухих поражения подряд. К концу четвертого тура лиссабонцы вместе с «Аяксом» замыкали таблицу, оставаясь единственными участниками с нулем очков. Последовавшие победы над теми же амстердамцами и «Наполи» принципиально ситуацию не изменили — слишком поздно. Тем более что выезд в Турин прервал эту короткую серию.

Формально у «Бенфики» еще сохраняются шансы на выход в плей-офф, но на практике ее может спасти только чудо. Во-первых, необходимо обыграть мотивированный «Реал». Во-вторых, рассчитывать на крайне редкое стечение обстоятельств, которое позволит подняться с 29-го места и пройти дальше, набрав девять очков. Для сравнения: в прошлом сезоне загребское «Динамо» не вышло из группы, имея 11.

Пора в сборную?

Европейские СМИ пишут, что лиссабонские болельщики шокированы работой Жозе — разумеется, в негативном ключе. На наших глазах Моуринью разрушает собственное наследие. Его периоды мучений в «Роме» (в меньшей степени), «Фенербахче» и «Бенфике» вызывают лишь грусть. Возможно, так проявляется его любовь к футболу и нежелание признать, что время ушло. Причем давно.

Вероятно, Моуринью вдохновляет пример Карло Анчелотти, которого в свое время списали и не хотели видеть даже в «Эвертоне». Чем все закончилось — известно. Однако путь Анчелотти уникален: подобных перезагрузок футбол еще не знал. Кажется, логичнее отказаться от иллюзий о триумфальном возвращении на клубный олимп и рассмотреть работу со сборной. Вряд ли Федерация футбола Португалии отказалась бы от такой кандидатуры.

Сегодня Моуринью превратился в тренера, которого яростно презирал бы 10−15 лет назад. В того, кто радуется и набивает татуировку в честь победы в Лиге конференций. В того, кто публично критикует игроков и перекладывает на них ответственность за неудачи — тогда как прежний Жозе почти всегда брал удар на себя.

Существует вероятность, что матч с «Реалом» станет для него последним в Лиге чемпионов. Если так и произойдет, трагедии в этом не будет. Настоящий Моуринью ушел уже очень давно.

