Моуринью бесславно движется к концу карьеры. Его «Бенфика» уже в январе потеряла шансы на трофеи

Сегодня Моуринью превратился в тренера, которого яростно презирал бы 10−15 лет назад. В того, кто радуется и набивает татуировку в честь победы в Лиге конференций. В того, кто публично критикует игроков и перекладывает на них ответственность за неудачи — тогда как прежний Жозе почти всегда брал удар на себя.