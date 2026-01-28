Ричмонд
Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Ньюкасла» на матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: AFP 2023

Игра пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. Начало — в 23.00 по московскому времени. В стартовом составе хозяев на поле впервые после травмы выйдет российский голкипер Матвей Сафонов.

«ПСЖ»: Сафонов, Нуну Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Барколя, Дембеле, Кварацхелия.

«Ньюкасл»: Поуп, Холл, Берн, Ботман, Тшау, Майли, Тонали, Рэмзи, Уиллок, Эланга, Вольтемаде.

Футбол. Лига чемпионов
28.01
ПСЖ
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.34
П2
5.70
