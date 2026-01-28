Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов

Игра пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. Начало — в 23.00 по московскому времени. В стартовом составе хозяев на поле впервые после травмы выйдет российский голкипер Матвей Сафонов.
«ПСЖ»: Сафонов, Нуну Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Барколя, Дембеле, Кварацхелия.
«Ньюкасл»: Поуп, Холл, Берн, Ботман, Тшау, Майли, Тонали, Рэмзи, Уиллок, Эланга, Вольтемаде.
