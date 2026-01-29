Футболист ПСЖ Кварацхелия получил травму в матче ЛЧ с «Ньюкаслом»

Кварацхелии 24 года, в ПСЖ он перешел в январе 2025 года из итальянского «Наполи». По ходу карьеры игрок выступал за казанский «Рубин» и московский «Локомотив». В нынешнем сезоне на его счету 7 забитых мячей и 5 голевых передач в 27 матчах.