Мбаппе превзошел рекорд Роналду по голам на групповом или общем этапе ЛЧ

МАДРИД, 28 января. /ТАСС/. Французский нападающий испанского «Реала» Килиан Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов, превзойдя достижение португальского форварда Криштиану Роналду по количеству голов на групповом или общем этапе турнира.
В семи встречах текущего общего этапа на счету Мбаппе 11 голов. В сезоне-2015/16 Роналду, выступая за «Реал», отличился 10 раз за групповой этап.
С сезона-2024/25 в Лиге чемпионов увеличилось число участников до 36 и был введен общий этап. Ранее в турнире принимали участие 32 клуба, которые были разделены на 8 групп. Его участники проводили по 6 игр.
Лига чемпионов — главный клубный турнир Европы. «Реал» является рекордсменом соревнования по числу побед (15). В прошлом сезоне в нем победил французский «Пари Сен-Жермен».