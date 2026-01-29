Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аякс
1
:
Олимпиакос П
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
4.40
П2
3.65
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Арсенал
3
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Атлетик
2
:
Спортинг
2
Все коэффициенты
П1
3.65
X
2.02
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
2
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.05
П2
2.45
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Барселона
3
:
Копенгаген
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
12.50
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Байер
3
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
3
:
Реал
2
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.65
П2
7.42
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Брюгге
2
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
14.00
П2
42.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Боруссия Д
0
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
2.10
П2
3.40
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Все коэффициенты
П1
54.00
X
7.50
П2
1.14
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ливерпуль
5
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Монако
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
4.44
X
1.92
П2
4.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Наполи
2
:
Челси
2
Все коэффициенты
П1
4.05
X
2.05
П2
3.30
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Пафос
2
:
Славия Пр
1
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.10
П2
29.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
2.13
X
2.40
П2
6.45
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСВ
0
:
Бавария
1
Все коэффициенты
П1
28.00
X
6.50
П2
1.23
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Юнион
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2

Мбаппе превзошел рекорд Роналду по голам на групповом или общем этапе ЛЧ

В семи встречах французский нападающий «Реала» забил 11 голов.

Источник: Reuters

МАДРИД, 28 января. /ТАСС/. Французский нападающий испанского «Реала» Килиан Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов, превзойдя достижение португальского форварда Криштиану Роналду по количеству голов на групповом или общем этапе турнира.

В семи встречах текущего общего этапа на счету Мбаппе 11 голов. В сезоне-2015/16 Роналду, выступая за «Реал», отличился 10 раз за групповой этап.

С сезона-2024/25 в Лиге чемпионов увеличилось число участников до 36 и был введен общий этап. Ранее в турнире принимали участие 32 клуба, которые были разделены на 8 групп. Его участники проводили по 6 игр.

Лига чемпионов — главный клубный турнир Европы. «Реал» является рекордсменом соревнования по числу побед (15). В прошлом сезоне в нем победил французский «Пари Сен-Жермен».