«Кайрат» забил два гола «Арсеналу» и проиграл в Лиге чемпионов

Лондонский «Арсенал» обыграл «Кайрат» в матче общего этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Уже на второй минуте Виктор Дьёкереш забил быстрый гол и вывел хозяев вперед.

Алматинцы недолго оставались в роли догоняющих. На седьмой минуте арбитр указал на «точку» после фола Риккардо Калафьори на Жоржиньо в штрафной площади.

После обращения к VAR нарушение подтвердилось, и сам пострадавший португалец спокойно реализовал пенальти, переиграв испанского голкипера «канониров» Кепу Аррисабалагу.

На 36-й минуте Габриэл Мартинелли довел счет до 3:1, закрепив преимущество «Арсенала».

Во втором тайме «Арсенал» привычно доминировал и под конец матча забил четвертый гол. Но, мяч Габриэла Жезуса не был засчитан из-за офсайда.

Под самый занавес матча «Кайрат» забил второй гол. На 90+3 минуте отличился Рикардиньо.

«Канониры» набрали 24 очка и стали победителями общего этапа. «Арсенал» стал первым клубом, выигравшим все восемь матчей на этой стадии Лиги чемпионов.

«Кайрат» с одним баллом замкнул таблицу общего этапа Лиги чемпионов. У алматинцев 36 место.

Арсенал
3:2
Первый тайм: 3:1
Кайрат
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
28.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Рафаэль Уразбахтин
Голы
Арсенал
Виктор Дьекереш
(Кай Хаверц)
3′
Кай Хаверц
(Бен Уайт)
15′
Габриел Мартинелли
(Виктор Дьекереш)
36′
Кайрат
Габриэль Коста Жоржиньо
7′
Рикардиньо
(Валерий Громыко)
90+3′
Составы команд
Арсенал
13
Кепа Аррисабалага
4
Бен Уайт
49
Майлс Льюис-Скелли
10
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
3
Кристиан Москера
29
Кай Хаверц
46′
5
Пьеро Инкапье
16
Кристиан Нергор
89′
72
Ифе Ибрахим
14
Виктор Дьекереш
77′
81
Брандо Бэйли-Джозеф
11
Габриел Мартинелли
77′
9
Габриэл Жезус
33
Риккардо Калафьори
6′
46′
8
Мартин Эдегор
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
25
Александр Широбоков
80
Егор Сорокин
14
Александр Мартынович
24
Александр Мрынский
6
Адилет Садыбеков
20
Еркин Тапалов
59′
55
Валерий Громыко
3
Луиш Мата
70′
4
Дамир Касабулат
26
Эдмилсон
59′
99
Рикардиньо
7
Габриэль Коста Жоржиньо
69′
79′
89
Рамазан Багдат
18
Дан Глейзер
70′
5
Лев Кургин
Статистика
Арсенал
Кайрат
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
25
4
Удары в створ
11
2
Угловые
11
0
Фолы
14
10
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Урс Шнидер
(Швейцария)
