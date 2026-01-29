«Кайрат» забил два гола «Арсеналу» и проиграл в Лиге чемпионов

Уже на второй минуте Виктор Дьёкереш забил быстрый гол и вывел хозяев вперед.
Алматинцы недолго оставались в роли догоняющих. На седьмой минуте арбитр указал на «точку» после фола Риккардо Калафьори на Жоржиньо в штрафной площади.
После обращения к VAR нарушение подтвердилось, и сам пострадавший португалец спокойно реализовал пенальти, переиграв испанского голкипера «канониров» Кепу Аррисабалагу.
На 36-й минуте Габриэл Мартинелли довел счет до 3:1, закрепив преимущество «Арсенала».
Во втором тайме «Арсенал» привычно доминировал и под конец матча забил четвертый гол. Но, мяч Габриэла Жезуса не был засчитан из-за офсайда.
Под самый занавес матча «Кайрат» забил второй гол. На 90+3 минуте отличился Рикардиньо.
«Канониры» набрали 24 очка и стали победителями общего этапа. «Арсенал» стал первым клубом, выигравшим все восемь матчей на этой стадии Лиги чемпионов.
«Кайрат» с одним баллом замкнул таблицу общего этапа Лиги чемпионов. У алматинцев 36 место.
Микель Артета
Рафаэль Уразбахтин
Виктор Дьекереш
(Кай Хаверц)
3′
Кай Хаверц
(Бен Уайт)
15′
Габриел Мартинелли
(Виктор Дьекереш)
36′
Габриэль Коста Жоржиньо
7′
Рикардиньо
(Валерий Громыко)
90+3′
13
Кепа Аррисабалага
4
Бен Уайт
49
Майлс Льюис-Скелли
10
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
3
Кристиан Москера
29
Кай Хаверц
46′
5
Пьеро Инкапье
16
Кристиан Нергор
89′
72
Ифе Ибрахим
14
Виктор Дьекереш
77′
81
Брандо Бэйли-Джозеф
11
Габриел Мартинелли
77′
9
Габриэл Жезус
33
Риккардо Калафьори
6′
46′
8
Мартин Эдегор
77
Темирлан Анарбеков
25
Александр Широбоков
80
Егор Сорокин
14
Александр Мартынович
24
Александр Мрынский
6
Адилет Садыбеков
20
Еркин Тапалов
59′
55
Валерий Громыко
3
Луиш Мата
70′
4
Дамир Касабулат
26
Эдмилсон
59′
99
Рикардиньо
7
Габриэль Коста Жоржиньо
69′
79′
89
Рамазан Багдат
18
Дан Глейзер
70′
5
Лев Кургин
Главный судья
Урс Шнидер
(Швейцария)
