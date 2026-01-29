Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов — 2025/26

Напрямую в ⅛ финала ЛЧ вышли 8 команд: «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити».
Свое выступление в этом розыгрыше ЛЧ завершили «Марсель», «Пафос», «Юнион», ПСВ, «Атлетик», «Наполи», «Копенгаген», «Аякс», «Айнтрахт», «Славия», «Вильярреал» и «Кайрат».
Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 30 января. Первые стыковые матчи пройдут 17/18 февраля. Ответные матчи: 24/25 февраля.
Победители стыковых матчей выйдут в ⅛ финала, где сыграют с восьмеркой лучших клубов общего этапа. Жеребьевка этой стадии запланирована на 27 февраля.