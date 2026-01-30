«Штурм» с Худяковым в воротах обыграл «Бранн» в Лиге Европы

Ворота «Штурма» на протяжении всей игры защищал российский голкипер Даниил Худяков. Голкиперу 22 года, он выступает за «Штурм» с лета 2024 года. Всего в его активе шесть матчей за «Штурм», два из которых «на ноль». Вместе с клубом он выиграл чемпионат Австрии в сезоне-2024/25. До этого футболист выступал за московский «Локомотив».