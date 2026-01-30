«Штурм» с Худяковым в воротах обыграл «Бранн» в Лиге Европы

ВЕНА, 30 января. /ТАСС/. Австрийский «Штурм» дома со счетом 1:0 обыграл норвежский «Бранн» в матче заключительного, восьмого тура общего этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Граце.
В составе победителей гол забил Отар Китеишвили (85-я минута).
Ворота «Штурма» на протяжении всей игры защищал российский голкипер Даниил Худяков. Голкиперу 22 года, он выступает за «Штурм» с лета 2024 года. Всего в его активе шесть матчей за «Штурм», два из которых «на ноль». Вместе с клубом он выиграл чемпионат Австрии в сезоне-2024/25. До этого футболист выступал за московский «Локомотив».
По итогам общего этапа «Штурм» набрал 7 очков и завершил выступление в Лиге Европы. «Бранн» набрал 9 очков, команда продолжит борьбу в турнире.
В общем этапе Лиги Европы участвовали 36 клубов, команды провели по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически вышла в ⅛ финала, команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф.
Лига Европы проводится в новом формате с сезона-2024/25, победителем предыдущего розыгрыша турнира стал английский «Тоттенхэм». Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.
Фабио Инголич
Фрейр Александерссон
Отар Китеишвили
85′
53
Даниил Худяков
17
Эмир Карич
61′
4
Йон Горенц-Станкович
47
Эмануэль Айву
39′
5
Тим Эрманн
19
Томи Хорват
23
Арьян Малич
70′
78′
2
Хейланд Митчелл
10
Отар Китеишвили
90′
35
Никлас Гейрхофер
39
Лука Вейнхандль
78′
8
Филип Розга
11
Аксель Кайомбо
66′
20
Сеедю Ятта
77
Морис Мэлоун
78′
26
Белмин Беганович
1
Матиас Дюнгеланн
21
Дензель де Рове
17
Йоаким Солтветд
8
Феликс Хорн Мюре
18
Якоб Лунги Серенсен
29
Ноа Жан Хольм
14
Ульрик Матисен
4
Нана Кваме Боаки
23
Торе Педерсен
81′
27
Мадс Санде
32
Маркус Холанд
81′
11
Борд Финне
3
Фредрик Паллесен Кнудсен
76′
20
Ветле Драгснес
Главный судья
Юджин Джая
(Албания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти