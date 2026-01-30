Ричмонд
«Штурм» с Худяковым в воротах обыграл «Бранн» в Лиге Европы

Австрийский клуб не смог выйти в плей-офф турнира.

Источник: РИА "Новости"

ВЕНА, 30 января. /ТАСС/. Австрийский «Штурм» дома со счетом 1:0 обыграл норвежский «Бранн» в матче заключительного, восьмого тура общего этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Граце.

В составе победителей гол забил Отар Китеишвили (85-я минута).

Ворота «Штурма» на протяжении всей игры защищал российский голкипер Даниил Худяков. Голкиперу 22 года, он выступает за «Штурм» с лета 2024 года. Всего в его активе шесть матчей за «Штурм», два из которых «на ноль». Вместе с клубом он выиграл чемпионат Австрии в сезоне-2024/25. До этого футболист выступал за московский «Локомотив».

По итогам общего этапа «Штурм» набрал 7 очков и завершил выступление в Лиге Европы. «Бранн» набрал 9 очков, команда продолжит борьбу в турнире.

В общем этапе Лиги Европы участвовали 36 клубов, команды провели по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически вышла в ⅛ финала, команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф.

Лига Европы проводится в новом формате с сезона-2024/25, победителем предыдущего розыгрыша турнира стал английский «Тоттенхэм». Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.

Штурм
1:0
Первый тайм: 0:0
Бранн
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 8-й тур
29.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Грац Либенау
Главные тренеры
Фабио Инголич
Фрейр Александерссон
Голы
Штурм
Отар Китеишвили
85′
Составы команд
Штурм
53
Даниил Худяков
17
Эмир Карич
61′
4
Йон Горенц-Станкович
47
Эмануэль Айву
39′
5
Тим Эрманн
19
Томи Хорват
23
Арьян Малич
70′
78′
2
Хейланд Митчелл
10
Отар Китеишвили
90′
35
Никлас Гейрхофер
39
Лука Вейнхандль
78′
8
Филип Розга
11
Аксель Кайомбо
66′
20
Сеедю Ятта
77
Морис Мэлоун
78′
26
Белмин Беганович
Бранн
1
Матиас Дюнгеланн
21
Дензель де Рове
17
Йоаким Солтветд
8
Феликс Хорн Мюре
18
Якоб Лунги Серенсен
29
Ноа Жан Хольм
14
Ульрик Матисен
4
Нана Кваме Боаки
23
Торе Педерсен
81′
27
Мадс Санде
32
Маркус Холанд
81′
11
Борд Финне
3
Фредрик Паллесен Кнудсен
76′
20
Ветле Драгснес
Статистика
Штурм
Бранн
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
13
17
Удары в створ
4
5
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
2
4
Фолы
21
4
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Юджин Джая
(Албания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти