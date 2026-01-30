Футболисты «ПСЖ» сыграют с «Монако» в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов

ЖЕНЕВА, 30 января. /ТАСС/. Французский футбольный клуб «ПСЖ» сыграет с «Монако» в стыковом раунде плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов.
Первые матчи пройдут 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. Стартовые матчи ⅛ финала состоятся 10 и 11 марта, ответные игры пройдут 17 и 18 марта.
Лига чемпионов — главный клубный турнир в Европе. «Реалу» принадлежит рекорд по числу побед в турнире (15). Действующим победителем является «ПСЖ», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. За «Монако» играет российский полузащитник Александр Головин.
Клубы из России отстранены от еврокубков с 2022 года из-за ситуации на Украине.
