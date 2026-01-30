Ричмонд
«Хочу, чтобы “Арсенал” добрался минимум до полуфинала». Александр Глеб — об ожиданиях от плей-офф Лиги чемпионов

Интервью экс-хавбека «Барселоны» и «Арсенала» об итогах общего этапа Лиги чемпионов и жеребьевке стыков.

Источник: Getty Images

17 мая 2006 года белорусский полузащитник Александр Глеб отыграл 85 минут в составе лондонского «Арсенала» в финале Лиги чемпионов. Тогда английский клуб уступил в Париже «Барселоне» 1:2. Три года спустя Глеб выиграл турнир. Что он думает о нынешнем плей-офф главного еврокубка?

— Александр, общий этап Лиги чемпионов выиграл «Арсенал». Как оцените уверенное лидерство клуба, за который вы провели 130 матчей?

— Восемь побед в восьми матчах — это очень солидно. Рад, что «Арсенал» так уверенно провел основной этап. Но важно понимать: самое главное для лондонцев начнется весной — в матчах на выбывание. Пока все выглядит красиво, но восемь побед — уже история. Теперь каждый следующий матч нужно воспринимать как финал. Команда, которая пройдет весь путь с таким настроем, и выиграет турнир. Поэтому мне лично всегда интереснее наблюдать именно за стадией плей-офф.

— Сейчас сложно предсказать состав полуфиналов. До жеребьевки невозможно понять, какими будут четвертьфинальные и потенциальные полуфинальные пары. Но кого бы вы назвали фаворитами уже сейчас?

— Мне не хочется погружаться в эти дебри с жеребьевкой и высчитывать варианты, поэтому просто выскажу свои предпочтения на сегодня. Конечно, мне в первую очередь хотелось бы, чтобы как минимум до полуфинала добрался «Арсенал». Не удивлюсь, если там окажется «Бавария». Почему? Да потому, что это «Бавария»! Еще давайте назовем «Манчестер Сити». Ну и плюс «ПСЖ».

— Вы полагаете, что у «Монако» нет шансов пройти «ПСЖ» в февральских стыковых матчах?

— Шансы, конечно, есть, ведь команды играют в одном и том же чемпионате. В «Монако» наизусть знают все слабые стороны парижан, но все же мой фаворит в этой паре — «ПСЖ».

— Как вам игра двух россиян — голкипера Сафонова и полузащитника Головина?

— Полагаю, что Сафонов заслуживает того, чтобы выходить в стартовом составе «ПСЖ». Ну, а Головин уже много лет играет в основе «Монако», что говорит о его высоком профессиональном уровне и сильном характере.

— В стыковые матчи не пробились «Аякс», «Наполи» и «Марсель», зато там оказались «Буде-Глимт» и «Карабах». Как это воспринимаете?

— Если они туда попали, значит, заслужили. Громкое имя само по себе не выигрывает ни матчи, ни турниры, хотя, конечно, как-то действует на соперников. Но не могут же все время быть на виду одни и те же, нужны и новые герои! Хорошо, что «Буде-Глимт» и «Карабах» громко о себе заявили. Это классный пример для других крепких команд, которые могут добиваться определенных успехов в Европе при наличии грамотных тренеров, мотивированных игроков и качественной селекции.

— Для «Буде-Глимта» и «Карабаха» стыковые матчи — потолок? Или можно ждать продолжения?

— Честно говоря, мне сложно представить, что они попадут в ⅛ финала. Им предстоят встречи с явными фаворитами: норвежцам — с «Интером», азербайджанцам — с «Ньюкаслом». С другой стороны, таким командам нечего терять, а аппетит приходит во время еды. В плей-офф помимо мастерства огромную роль играет удача. Иногда все решают отдельные эпизоды, напрямую связанные с везением.

— «Бенфика» — «Реал», «Олимпиакос» — «Байер», «Галатасарай» — «Ювентус», «Атлетико» — «Брюгге», «Боруссия» — «Аталанта». Что скажете об этих парах?

— Начну с последней. Считаю, что шансы дортмундской «Боруссии» и «Аталанты» примерно равны. «Реал», безусловно, будет особенно мотивирован после недавнего поражения от «Бенфики». Мадридцы — фавориты, но португальский клуб способен доставить проблемы. «Байер» выглядит предпочтительнее «Олимпиакоса», хотя греки могут навязать борьбу. «Ювентус» представляет Серию А, которая сильнее турецкого чемпионата, но «Галатасарай» — очень неудобный соперник. Ведущие турецкие клубы в последние годы приблизились к командам из топ-5 европейских лиг, так что легкой прогулки у туринцев не будет. В паре «Атлетико» — «Брюгге» отдам предпочтение испанцам.

— В завершение — снова про «Арсенал». Способна ли ваша бывшая команда в этом сезоне стать чемпионом Англии?

— Мне бы этого очень хотелось! У «Арсенала» и состав классный, и тренер. В предыдущие сезоны не хватило, возможно, той самой удачи, о которой я говорю. АПЛ — самый сильный сейчас чемпионат в Европе, недаром и на общем этапе Лиги чемпионов пять мест в топ-8 заняли англичане. Конкуренция там сумасшедшая, так что «Арсеналу» объективно очень сложно. Но я в него верил и буду верить!