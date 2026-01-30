«Хочу, чтобы “Арсенал” добрался минимум до полуфинала». Александр Глеб — об ожиданиях от плей-офф Лиги чемпионов

— Если они туда попали, значит, заслужили. Громкое имя само по себе не выигрывает ни матчи, ни турниры, хотя, конечно, как-то действует на соперников. Но не могут же все время быть на виду одни и те же, нужны и новые герои! Хорошо, что «Буде-Глимт» и «Карабах» громко о себе заявили. Это классный пример для других крепких команд, которые могут добиваться определенных успехов в Европе при наличии грамотных тренеров, мотивированных игроков и качественной селекции.