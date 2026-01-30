Дом игрока «Манчестер Сити» Диаша ограбили во время матча Лиги чемпионов

В среду «Манчестер Сити» на своем стадионе обыграл «Галатасарай» со счетом 2:0 в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. Сам португалец не принимал участие во встрече из-за травмы. По данным источника, Диаш вернулся домой после матча в 23:10 по местному времени и обнаружил, что его особняк был ограблен. Мошенники украли ювелирные изделия, электронику, одежду и другие ценные вещи.
Отмечается, что дом стоимостью около четырех миллионов фунтов стерлингов (4,6 млн евро) был оснащен камерами видеонаблюдения, сигнализацией и электрическими воротами. Полиция проводит расследование.
Диашу 28 лет. Он играет за «Манчестер Сити» с 2020 года, перейдя из португальской «Бенфики». В нынешнем сезоне провел 25 матчей в составе команды и забил два мяча. На его счету 74 игры и три гола за сборную Португалии.
Хосеп Гвардиола
Окан Бурук
Эрлинг Холанн
(Жереми Доку)
11′
Райан Шерки
(Жереми Доку)
29′
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
21
Райан Аит Нури
9
Эрлинг Холанн
33
Нико О`Райли
45
Абдукодир Хусанов
6
Натан Аке
20
Бернарду Силва
10
Райан Шерки
82′
14
Нико Гонсалес
11
Жереми Доку
37′
47
Фил Фоден
7
Омар Мармуш
67′
4
Тиджани Рейндерс
1
Угурджан Чакыр
7
Роланд Шоллои
4
Исмаил Якобс
45
Виктор Осимхен
6
Давинсон Санчес
99
Марио Лемина
19′
53
Барыш Йылмаз
68′
17
Эрен Элмали
10
Лерой Сане
80′
23
Каан Айхан
20
Илкай Гюндоган
68′
34
Лукас Торрейра
42
Абдюлкерим Бардакджы
68′
11
Юнус Акгюн
8
Габриэл Сара
86′
9
Мауро Икарди
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти