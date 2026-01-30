Дом игрока «Манчестер Сити» Диаша ограбили во время матча Лиги чемпионов

В среду «Манчестер Сити» на своем стадионе обыграл «Галатасарай» со счетом 2:0 в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. Сам португалец не принимал участие во встрече из-за травмы. По данным источника, Диаш вернулся домой после матча в 23:10 по местному времени и обнаружил, что его особняк был ограблен. Мошенники украли ювелирные изделия, электронику, одежду и другие ценные вещи.