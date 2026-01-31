Ричмонд
Бывший игрок «ПСЖ» похвалил Сафонова за спокойствие

Ротен: Сафонов излучает спокойствие для игроков «ПСЖ», чего не делает Шевалье.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Жером Ротен заявил, что российский вратарь парижан Матвей Сафонов излучает спокойствие, в отличие от Люки Шевалье.

В среду парижане сыграли вничью с английским «Ньюкаслом» (1:1) в заключительном, восьмом туре основного этапа Лиги чемпионов. Сафонов, который 17 декабря получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти), вышел в стартовом составе в своем первом матче после восстановления. В большинстве игр сезона ворота «ПСЖ» защищал пришедший в межсезонье Шевалье. Ранее первым номером парижан был итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который летом стал игроком английского «Манчестер Сити».

«Стабильность вратаря — ключ к успеху. Мы видели это на примере Доннаруммы. У него были все шансы показать хорошую игру. Когда он демонстрировал серию хороших выступлений, о Сафонове и речи не шло. Я крайне разочарован адаптацией Шевалье. У него много слабых мест, и именно поэтому Сафонов получил свой шанс. Сафонов с самого начала был вторым вратарем, иерархия была очень четкой. Тренер Луис Энрике неожиданно выпустил Сафонова на поле, и тот оказался невероятно эффективен. “ПСЖ” обязан ему победой в Межконтинентальном кубке. В предыдущих матчах он тоже был очень надежен. Он излучает спокойствие для защитников, чего не делает Шевалье. Но ему придется сделать сразу несколько значительных шагов вперед», — цитирует Ротена RMC Sport.

Сафонову 26 лет. Всего в текущем сезоне он провел пять матчей за «ПСЖ», дважды сыграв на ноль.

