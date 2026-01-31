Ричмонд
Тренер «ПСЖ» оценил уровень Сафонова и его конкурентов

Тренер «ПСЖ» Энрике заявил, что доволен тремя вратарями высокого уровня в клубе.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике заявил, что доволен наличием в команде трех вратарей высокого уровня.

В среду парижане сыграли вничью с английским «Ньюкаслом» (1:1) в заключительном, восьмом туре основного этапа Лиги чемпионов. Сафонов, который 17 декабря получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти), вышел в стартовом составе в своем первом матче после восстановления. В большинстве игр сезона ворота «ПСЖ» защищал пришедший в межсезонье Люка Шевалье. Помимо Сафонова и Шевалье, вратарем «ПСЖ» является Ренато Марин.

«Я рад иметь трех таких вратарей. Мне нравится конкуренция на любой позиции. Это современный футбол. Всегда есть что изменить, я очень открыт для этого. Повторяю, я очень рад иметь трех вратарей такого уровня», — сказал Энрике в интервью PSGTV.

Сафонову 26 лет. Всего в текущем сезоне он провел пять матчей за «ПСЖ», дважды сыграв на ноль.

