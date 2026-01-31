Тренер «ПСЖ» оценил уровень Сафонова и его конкурентов

«Я рад иметь трех таких вратарей. Мне нравится конкуренция на любой позиции. Это современный футбол. Всегда есть что изменить, я очень открыт для этого. Повторяю, я очень рад иметь трех вратарей такого уровня», — сказал Энрике в интервью PSGTV.