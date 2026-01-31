Тренер «ПСЖ» оценил уровень Сафонова и его конкурентов

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике заявил, что доволен наличием в команде трех вратарей высокого уровня.
В среду парижане сыграли вничью с английским «Ньюкаслом» (1:1) в заключительном, восьмом туре основного этапа Лиги чемпионов. Сафонов, который 17 декабря получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти), вышел в стартовом составе в своем первом матче после восстановления. В большинстве игр сезона ворота «ПСЖ» защищал пришедший в межсезонье Люка Шевалье. Помимо Сафонова и Шевалье, вратарем «ПСЖ» является Ренато Марин.
«Я рад иметь трех таких вратарей. Мне нравится конкуренция на любой позиции. Это современный футбол. Всегда есть что изменить, я очень открыт для этого. Повторяю, я очень рад иметь трех вратарей такого уровня», — сказал Энрике в интервью PSGTV.
Сафонову 26 лет. Всего в текущем сезоне он провел пять матчей за «ПСЖ», дважды сыграв на ноль.
Луис Энрике
Эдди Хау
Витор Феррейра Витинья
(Хвича Кварацхелия)
8′
Джозеф Уиллок
(Дэн Берн)
45+2′
Усман Дембеле
4′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
87′
24
Сенни Маюлу
87
Жоау Невеш
87′
49
Ибраим Мбай
7
Хвича Кварацхелия
23′
14
Дезире Дуэ
29
Брэдли Барколя
70′
9
Гонсалу Рамуш
1
Ник Поуп
12
Малик Тшау
33
Дэн Берн
4
Свен Ботман
67
Льюис Майли
3
Льюис Холл
41
Джейкоб Рэмси
8
Сандро Тонали
27
Ник Вольтемаде
79′
9
Йоан Висса
20
Энтони Эланга
20′
68′
10
Энтони Гордон
28
Джозеф Уиллок
68′
11
Харви Барнс
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти