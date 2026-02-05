Ричмонд
«Монако» не заявил Погба на плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник «Монако» Поль Погба не сыграет в текущем розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: ФК "Монако"

Как сообщает сообщает RMC Sport, клуб принял решение исключить 32-летнего француза из заявки на турнир.

После перехода в «Монако» летом 2025 года Погба принял участие лишь в 3 матчах, проведя на поле в общей сложности лишь 30 минут. Сейчас футболист восстанавливается после травмы берцовой кости, сроки возвращения хавбека неизвестны.

«Монако» проведет первый матч плей-офф ЛЧ с «ПСЖ» 17 февраля.

Биография Поля Погба: карьера и личная жизнь футболиста
Этот центральный полузащитник — одна из незаурядных фигур современного спорта. От Погба отказывался «Манчестер Юнайтед», а потом платил огромные деньги за возвращение суперзвезды. Игрок держал высокий уровень на поле, но слишком рано «словил звезду». Мы расскажем вам полную биографию Поля Погба, о его успехах и жизни сегодня.
