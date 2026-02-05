«Монако» не заявил Погба на плей-офф Лиги чемпионов

Как сообщает сообщает RMC Sport, клуб принял решение исключить 32-летнего француза из заявки на турнир.
После перехода в «Монако» летом 2025 года Погба принял участие лишь в 3 матчах, проведя на поле в общей сложности лишь 30 минут. Сейчас футболист восстанавливается после травмы берцовой кости, сроки возвращения хавбека неизвестны.
«Монако» проведет первый матч плей-офф ЛЧ с «ПСЖ» 17 февраля.
