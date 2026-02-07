Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.60
П2
5.07
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.45
П2
5.00
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.68
П2
3.67
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.50
П2
2.44
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.55
П2
3.75
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.84
П2
1.77
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.64
X
4.27
П2
1.72
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.95
П2
12.00
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.63
П2
2.41
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.59
П2
2.27
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.44
П2
3.48
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.29
П2
1.63
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.00
П2
19.00
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.51
П2
5.30
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.57
X
3.16
П2
2.00
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.66
П2
3.55
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.65
П2
1.98
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.43
П2
3.68
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.20
П2
3.34
Футбол. Италия
22:45
Фиорентина
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.96
П2
5.31
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.11
П2
5.23
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.97
X
3.82
П2
1.75

«Барселона» объявила о выходе из Суперлиги

«Барселона» на официальном сайте объявила о выходе из проекта Европейской Суперлиги.

Источник: Соцсети

«ФК “Барселона” настоящим объявляет, что сегодня он официально уведомил компанию European Super League Company и участвующие клубы о своем выходе из проекта Европейской Суперлиги», — написано в заявлении каталонского клуба.

Объявление о создании нового европейского футбольного турнира было сделано в 2021 году. «Барселона» выступила в качестве одного из 12 учредителей Суперлиги. ФИФА, УЕФА и национальные ассоциации выступили с жесткой критикой идеи создания альтернативного турнира. Спустя несколько дней из проекта вышли все английские клубы, а затем «Интер» и «Атлетико».

«Реал» остался единственным официальным участником турнира.