«Барселона» объявила о выходе из Суперлиги

«ФК “Барселона” настоящим объявляет, что сегодня он официально уведомил компанию European Super League Company и участвующие клубы о своем выходе из проекта Европейской Суперлиги», — написано в заявлении каталонского клуба.
Объявление о создании нового европейского футбольного турнира было сделано в 2021 году. «Барселона» выступила в качестве одного из 12 учредителей Суперлиги. ФИФА, УЕФА и национальные ассоциации выступили с жесткой критикой идеи создания альтернативного турнира. Спустя несколько дней из проекта вышли все английские клубы, а затем «Интер» и «Атлетико».
«Реал» остался единственным официальным участником турнира.