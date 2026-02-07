«Барселона» объявила о выходе из Суперлиги

Объявление о создании нового европейского футбольного турнира было сделано в 2021 году. «Барселона» выступила в качестве одного из 12 учредителей Суперлиги. ФИФА, УЕФА и национальные ассоциации выступили с жесткой критикой идеи создания альтернативного турнира. Спустя несколько дней из проекта вышли все английские клубы, а затем «Интер» и «Атлетико».