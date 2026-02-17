Стартует самая дикая стадия Лиги чемпионов. Ее ждешь по-особенному

Думается, мы еще долго будем спорить о том, стала ли Лига чемпионов лучше после введения нового формата. Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, например, в восторге. Его аргумент: с новым форматом куда интереснее, так как «Баварии», «Реалу», «Ман Сити» и «ПСЖ» в прошлом году пришлось пройти через стыковые встречи.
Есть и противоположные мнения — мол, УЕФА просто пытается ответить на угрозы со стороны призрака Суперлиги и заработать побольше деньжат за счет увеличения числа матчей. Групповой этап из восьми туров и добавленные стыки — по сути это есть идея Суперлиги, просто немного под другим соусом. Пеп Гвардиола справедливо уточнял: смысл в дополнительных играх, если футболисты выдыхаются и не могут показать все, на что способны?
«Это как актер или актриса в театре, которые выступают три раза в день: они хотели бы показать хорошее выступление, но три раза в день — это уже слишком много», — отличная метафора от Хосепа.
Но все же болельщики зачастую и не ждут увидеть максимум от футболистов, многие приходят на стадионы, в пабы или включают трансляцию для того, чтобы увидеть шоу. И очень часто бывает так, что сюжеты самых впечатляющих драм пишутся в условиях, когда фаворит теряет свои козыри: свежесть, лидеров, где-то даже мотивацию. И вот тут начинается самое интересное. Особенно для нейтрального зрителя.
Вспомните прошлый розыгрыш, тогда в стыках в каждой паре был очевидный фаворит. Исключение — «Ман Сити» и «Реал», которые устроили незабываемое зрелище с 6:3 по сумме двух матчей. И у тех и у других были явные проблемы как с составом, так и с качеством игры. Но сделали ли они ту дуэль хуже?
В остальных парах тоже хватало сенсаций: «Ювентус» и «Милан» внезапно вылетели от нидерландских наглецов ПСВ и «Фейеноорда», скромный «Брюгге» утопил «Аталанту», а «Бавария» с большим скрипом прошла «Селтик». За скобками еще голевые шоу в противостояниях «Монако» с «Бенфикой» и «ПСЖ» с «Брестом». Было интересно, дико интересно. Честно говоря, даже более захватывающе, чем в ⅛ финала.
Сейчас ситуация схожая. Смотрите сами, в каждой паре есть фаворит и аутсайдер, но в любой мы вправе ожидать непредвиденный сюжетный твист.
Бесспорно, название турнира уже давно не отражает его сути. Теперь это скорее «Лига не только чемпионов». Когда-то участие в нем было прерогативой настоящих грандов, лучших команд Европы. Сейчас же смысл сводится в первую очередь к борьбе каждого клуба с самим собой и негативными факторами вокруг себя. Не лощеный рыцарский турнир, а суровое реалити-шоу.
Стала ли ЛЧ от этого хуже? Может быть. Но точно не потеряла в зрелищности. И стыковые матчи точно не воспринимаются как лишний хлам.
Марк Бессонов