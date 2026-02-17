Французская рулетка: чего ждать от противостояния Сафонова и Головина

В нынешнем розыгрыше футбольных европейских клубных турниров на этой неделе стартует плей-офф. В Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций на этой недели состоятся стыковые матчи, победители которых пройдут в ⅛ финала. В этих встречах нашим зрителям особенно интересно противостояние двух французских клубов, в каждом из которых значимую роль играют россияне — ПСЖ Матвея Сафонова встретится с «Монако» Александра Головина. Кроме того, норвежский «Буде-Глимт» Никиты Хайкина сыграет с миланским «Интером». Оценить шансы команд с россиянами «Известия» попросили Андрея Червиченко и Дмитрия Булыкина.
«Монако» — ПСЖ
Французские команды сыграют между собой 17 февраля на домашнем поле монегасков, а восемь дней спустя проведут ответный матч на стадионе парижан. Обе команды не лучшим образом сыграли на групповой стадии. Напомним, по нынешнему регламенту в групповом турнире участвуют 36 клубов, каждый из которых проводит восемь игр. По их итогам дальнейшую борьбу в Лиге чемпионов продолжают команды, занявшие с 1-го по 24-е места. При этом первая восьмерка напрямую попадает в ⅛ финала, которая пройдет в марте. Остальные 16 клубов будут бороться за выход в эту стадию через стыковые матчи.
Прошлогодний победитель Лиги чемпионов ПСЖ завершил групповой этап на 11-м месте, «Монако» — на 21-м. Победитель этой пары попадет в ⅛ финала на «Барселону» или лондонский «Челси» — жеребьевка пройдет уже по завершении раунда.
Матвей Сафонов за последний месяц сделал существенный шаг к тому, чтобы окончательно добиться статуса основного вратаря французского суперклуба. Еще в декабре, после травмы первого номера ПСЖ Люка Шевалье, наш голкипер получил шанс отвоевать у конкурента место в основе. И оправдал доверие, сыграв на ноль в матче чемпионата Франции против «Ренна» (5:0) и Лиге чемпионов против «Атлетика» из Бильбао (0:0), а затем, несмотря на два пропущенных, парижане обыграли «Метц» (3:2).
Кульминацией стала победа в Межконтинентальном кубке над бразильским «Фламенго». В основное время встреча закончилась вничью (1:1). По пенальти ПСЖ взял верх 2:1 благодаря Сафонову, отбившему четыре одиннадцатиметровых удара. Казалось, теперь он основной, но вскоре выяснилось, что, отражая один из пенальти, Матвей получил перелом руки.
Вратарь, которому 26 февраля исполнится 27 лет, выбыл на месяц. За это время Шевалье не очень успешно играл. И по возвращении Сафонова в строй главный тренер ПСЖ Луис Энрике снова дал шанс россиянину. Он не подвел, принеся несколько побед своей команде. С января он провел уже четыре встречи подряд. Лишь в конце прошлой недели случилась неудача, когда парижане с Сафоновым в воротах проиграли в гостях «Ренну» (1:3).
Это первый матч Сафонова за полтора сезона в ПСЖ, когда он пропустил более двух голов. Правда, в основном этот провал был списан на ошибки украинского центрального защитника Ильи Забарного. Поэтому не исключено, что с «Монако» вновь сыграет Матвей. Между тем его команда из-за этого поражения потеряла лидерство в чемпионате Франции, отставая на одно очко от «Ланса» за 12 туров до финиша.
«Монако» проваливает сезон и пока находится в середине таблицы чемпионата. В течение ноября, декабря и первой половины января команда Головина проиграла в национальном первенстве семь матчей из восьми. Интересно, что исключением стала только домашняя победа над ПСЖ (1:0), чье лидерство тогда казалось незыблемым.
Но последние четыре матча для монегасков обошлись без проигрышей — две победы и две ничьи. На минувшей неделе «Монако» выиграл дома у «Нанта» (3:1) благодаря двум голевым передачам Головина. Правда, после этого наш полузащитник получил за одну минуту две желтые карточки (вторую из-за споров с судьей) и был удален с поля, что означает пропуск следующего тура чемпионата. Но на Лигу чемпионов эта дисквалификация не распространяется.
«Монако» же поднялся на восьмое место и отстает на три очка от шестого, дающего путевку в Лигу Европы. От четвертой строчки, которая означает участие в следующей Лиге чемпионов, монегасков отделяет девять баллов.
— ПСЖ выглядит однозначным фаворитом этого противостояния, особенно если Сафонов не будет ошибаться и его не будут подставлять защитники, как это сделал в последней игре Забарный, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко. — Конечно, в отдельном матче «Монако» может победить, тем более парижане сейчас небезупречны. И мы видели это в чемпионате, когда команда Головина побеждала ПСЖ. В двухматчевом противостоянии класс команды Сафонова должен сказаться. Если бы «Монако» сейчас был в хорошей форме, можно было бы думать, что он выбьет ПСЖ. Но «Монако» даже при последних победах в чемпионате очень дезорганизованный. Это видно и по Головину, который после двух голевых передач и хорошего матча психует, на ровном месте получая удаление. В таком состоянии большие матчи не выигрываются.
«Буде-Глимт» — «Интер»
Уже семь лет россиянин Никита Хайкин — основной вратарь норвежского «Буде-Глимта». Сотрудничество с клубом прерывалось лишь в начале 2023 года, когда 30-летний футболист уезжал в английский «Бристоль Сити». «Буде-Глимт» с Хайкиным в воротах в 2020—2024 годах выиграл четыре подряд чемпионата Норвегии. Ранее в истории у клуба не было ни одного золота национального первенства.
Есть успехи и в еврокубках. В прошлом сезоне команда сенсационно дошла до полуфинала Лиги Европы. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов она выбралась в плей-офф, обыграв в конце групповой стадии «Манчестер Сити» (3:1) и мадридский «Атлетико» (2:1). Теперь норвежский коллектив ждет противостояние с миланским «Интером» — дома 18 февраля и в гостях 24 февраля.
Итальянский клуб в позапрошлом сезоне выиграл родной чемпионат, а в прошлой Лиге чемпионов дошел до финала, где был разгромлен ПСЖ (0:5). После этого пост главного тренера покинул творец успехов «нерадзурри» последних лет Симоне Индзаги. Но при сменившем его Кристиане Киву «Интер» продолжает доминировать в серии А — он лидирует в чемпионате Италии за 13 туров до финиша, опережая ближайшего преследователя «Милан» на восемь очков, сыграв на один матч больше.
— Норвежский клуб и Хайкина ждет очень непростое противостояние с одним из сильнейших клубов Европы, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. — Очевидно, что класс «Интера» на несколько порядков выше. Но «Буде-Глимт» не раз доказывал способность обыгрывать в этой Лиге чемпионов топ-клубы. И Хайкин был одним из ключевых факторов этих успехов. Поэтому возможна сенсация и с «Интером». От российского вратаря и его надежности здесь будет зависеть очень многое.
Также один российский легионер сыграет в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала греческий ПАОК с полузащитником Магомедом Оздоевым в составе 19 и 26 февраля встретится с испанской «Сельтой».
Алексей Фомин