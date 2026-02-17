Французская рулетка: чего ждать от противостояния Сафонова и Головина

— ПСЖ выглядит однозначным фаворитом этого противостояния, особенно если Сафонов не будет ошибаться и его не будут подставлять защитники, как это сделал в последней игре Забарный, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко. — Конечно, в отдельном матче «Монако» может победить, тем более парижане сейчас небезупречны. И мы видели это в чемпионате, когда команда Головина побеждала ПСЖ. В двухматчевом противостоянии класс команды Сафонова должен сказаться. Если бы «Монако» сейчас был в хорошей форме, можно было бы думать, что он выбьет ПСЖ. Но «Монако» даже при последних победах в чемпионате очень дезорганизованный. Это видно и по Головину, который после двух голевых передач и хорошего матча психует, на ровном месте получая удаление. В таком состоянии большие матчи не выигрываются.