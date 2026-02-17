Ричмонд
Тренер «ПСЖ» пошутил, что команда может сыграть с «Монако» без вратаря

Тренер «ПСЖ» Энрике: ни один вратарь не хочет играть против «Монако».

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике в шутку заявил, что команда может выйти на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» без голкипера.

Во вторник «ПСЖ» сыграет в гостях с «Монако» в первом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23:00 мск.

«Не знаю, ожидаю ли я более спокойного вечера. Может быть, мы сыграем без вратаря. Ни один вратарь не хочет играть против “Монако”», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Последние четыре матча ворота «ПСЖ» защищал российский вратарь Матвей Сафонов. В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

