Вальверде о Престианни: «Стоявшие рядом говорят, что прозвучало что-то некрасивое. Многие борются с подобным, и Винисиус в том числе. Если ты прикрываешь рот, когда что-то говоришь…»

"Мы не знаем, что он сказал ему. Судя по словам всех партнеров, находившихся рядом, прозвучало что-то очень некрасивое. Многие люди борются с подобным, и Винисиус в их числе.
Жаль, что даже при таком количестве камер не удалось записать, что было сказано. Если ты прикрываешь рот, когда что-то говоришь…
Я горжусь Винисиусом и его прекрасной игрой.
Оскорбления — это серьезно. Подобное происходило много раз. Как партнеры, мы должны помогать Винисиусу и поддерживать его. Сомневаюсь, что ни одна камера не зафиксировала эпизод«, — сказал полузащитник “Реала” в эфире Movistar.
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
17.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Да Луш
Главные тренеры
Жозе Моуринью
Альваро Арбелоа
Голы
Реал
Винисиус Жуниор
(Килиан Мбаппе)
50′
Составы команд
Бенфика
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
14
Вангелис Павлидис
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
18
Леандру Баррейру
25
Джанлука Престианни
78′
81′
11
Доди Лукебакио
21
Андреас Шельдеруп
74′
10
Георгий Судаков
90+2′
27
Рафа Силва
74′
20
Ричард Риос
8
Фредрик Эурснес
80′
15
Сидни Лопеш Кабрал
Реал
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
87′
7
Винисиус Жуниор
51′
18
Альваро Каррерас
90′
2
Даниэль Карвахаль
6
Эдуардо Камавинга
90′
45
Тиаго Питарч
15
Арда Гюлер
86′
21
Браим Диас
Статистика
Бенфика
Реал
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
10
16
Удары в створ
3
7
Угловые
3
6
Фолы
6
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
