Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
36.00
X
14.00
П2
1.06
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Брюгге
0
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.40
П2
1.43
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Буде-Глимт
1
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.57
П2
3.17
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Олимпиакос П
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.05
П2
2.75
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Комо
1
Все коэффициенты
П1
6.62
X
3.50
П2
1.73
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
0
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
22.00
X
5.20
П2
1.25
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Ньюкасл Юнайтед
6
П1
X
П2

Вальверде о Престианни: «Стоявшие рядом говорят, что прозвучало что-то некрасивое. Многие борются с подобным, и Винисиус в том числе. Если ты прикрываешь рот, когда что-то говоришь…»

Федерико Вальверде прокомментировал жалобы Винисиуса Жуниора на расизм со стороны Джанлуки Престианни в начале второго тайма матча «Бенфика» — «Реал» (0:1).

Источник: Спортс"

"Мы не знаем, что он сказал ему. Судя по словам всех партнеров, находившихся рядом, прозвучало что-то очень некрасивое. Многие люди борются с подобным, и Винисиус в их числе.

Жаль, что даже при таком количестве камер не удалось записать, что было сказано. Если ты прикрываешь рот, когда что-то говоришь…

Я горжусь Винисиусом и его прекрасной игрой.

Оскорбления — это серьезно. Подобное происходило много раз. Как партнеры, мы должны помогать Винисиусу и поддерживать его. Сомневаюсь, что ни одна камера не зафиксировала эпизод«, — сказал полузащитник “Реала” в эфире Movistar.

Бенфика
0:1
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
17.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Да Луш
Главные тренеры
Жозе Моуринью
Альваро Арбелоа
Голы
Реал
Винисиус Жуниор
(Килиан Мбаппе)
50′
Составы команд
Бенфика
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
14
Вангелис Павлидис
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
18
Леандру Баррейру
25
Джанлука Престианни
78′
81′
11
Доди Лукебакио
21
Андреас Шельдеруп
74′
10
Георгий Судаков
90+2′
27
Рафа Силва
74′
20
Ричард Риос
8
Фредрик Эурснес
80′
15
Сидни Лопеш Кабрал
Реал
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
87′
7
Винисиус Жуниор
51′
18
Альваро Каррерас
90′
2
Даниэль Карвахаль
6
Эдуардо Камавинга
90′
45
Тиаго Питарч
15
Арда Гюлер
86′
21
Браим Диас
Статистика
Бенфика
Реал
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
10
16
Удары в створ
3
7
Угловые
3
6
Фолы
6
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти