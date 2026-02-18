Ричмонд
Моуринью о конфликте Винисиуса и Престианни: «Один сказал мне одно, другой — другое. После гола Вини должен быть на руках у игроков “Реала”, а не скандалить с 60-тысячной толпой»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о ситуации вокруг Винисиуса Жуниора в матче с «Реалом».

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу со счетом 1:0. Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«О чем мне жалеть? Я поговорил с ними обоими. Винисиус сказал одно, а Престианни — другое. Я не хочу быть левым и говорить, что на 100% верю Престианни, но также не хочу быть правым, утверждая, что правду сказал Винисиус. До гола это был отличный матч: “Бенфика” здорово начала, а “Реал” — очень сильная команда, они изменили ход игры примерно после 30-й или 35-й минуты. Винисиус забил гол, который может забить только он или Мбаппе — он должен быть на руках у своей команды, а не скандалить с шестидесятитысячной толпой на стадионе», — сказал Моуринью в интервью Movistar.

Бенфика
0:1
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
17.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Да Луш
Главные тренеры
Жозе Моуринью
Альваро Арбелоа
Голы
Реал
Винисиус Жуниор
(Килиан Мбаппе)
50′
Составы команд
Бенфика
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
14
Вангелис Павлидис
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
18
Леандру Баррейру
25
Джанлука Престианни
78′
81′
11
Доди Лукебакио
21
Андреас Шельдеруп
74′
10
Георгий Судаков
90+2′
27
Рафа Силва
74′
20
Ричард Риос
8
Фредрик Эурснес
80′
15
Сидни Лопеш Кабрал
Реал
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
87′
7
Винисиус Жуниор
51′
18
Альваро Каррерас
90′
2
Даниэль Карвахаль
6
Эдуардо Камавинга
90′
45
Тиаго Питарч
15
Арда Гюлер
86′
21
Браим Диас
Статистика
Бенфика
Реал
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
10
16
Удары в створ
3
7
Угловые
3
6
Фолы
6
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти