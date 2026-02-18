Винисиуса довели в Португалии: назвали обезьяной, освистали, кинули бутылкой — скандал в Лиге чемпионов

По окончании игры ясность в то, что произошло между Винисиусом и Престианни, внес полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени: «Это недопустимо. Вини сказал нам, что тот парень назвал его обезьяной (mono), а тот утверждает, что ничего не говорил, что сказал… не знаю, “педики” (maricones) или что-то в этом роде. Я сказал, что если есть проблема, то мы уйдем [с поля] все вместе. Но мы пообщались и решили, что должны победить».