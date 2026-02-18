Винисиуса довели в Португалии: назвали обезьяной, освистали, кинули бутылкой — скандал в Лиге чемпионов

Жозе Моуринью не справился с «Реалом»: его «Бенфика» уступила мадридскому клубу в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов — 0:1. Ко второму тайму встречи было добавлено 12 минут — все из-за очередного скандала с Винисиусом Жуниором.
В начале второго тайма бразилец выдающимся по красоте ударом открыл счет — не спасла даже магия Анатолия Трубина, который снова поймал кураж в матче с «Мадридом». Отпраздновать взятие ворот Вини решил в провокационной манере: исполнил танец с пахом возле углового флажка. Это очень не понравилось зрителям на «Эштадиу да Луш» и футболистам «Бенфики». С ними согласился главный арбитр Франсуа Летексье и предъявил вингеру желтую карточку.
Однако на этом страсти лишь разгорелись. Когда Летексье уже собирался возобновить игру, Винисиус закусился с нападающим «Бенфики» Джанлукой Престианни. Последний, судя по всему, сказал бразильцу что-то неприятное по поводу его цвета кожи — и Вини тут же доложил об этом судье. В соответствии с протоколом борьбы с расизмом матч был остановлен и возобновлен лишь на 60-й минуте (гол случился на 50-й).
В дальнейшем «Эштадиу да Луш» усердно освистывал Жуниора, а однажды в него с трибун даже прилетела бутылка. Болельщики как могли пытались завести свою команду на бой. Однако игра у «Бенфики» совершенно не клеилась, и «Реал» спокойно довел ее до победы. Между тем «орлы» заканчивали матч без Моуринью на бровке: в одном из эпизодов Жозе дал волю эмоциям и получил две желтые подряд. Не лучший вечер в карьере великого португальца.
По окончании игры ясность в то, что произошло между Винисиусом и Престианни, внес полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени: «Это недопустимо. Вини сказал нам, что тот парень назвал его обезьяной (mono), а тот утверждает, что ничего не говорил, что сказал… не знаю, “педики” (maricones) или что-то в этом роде. Я сказал, что если есть проблема, то мы уйдем [с поля] все вместе. Но мы пообщались и решили, что должны победить».
Красивейший гол, вызывающее празднование, жалоба на расизм — Netflix мог бы не снимать про Винисиуса документалку, в эти несколько минут уложился он весь. Мегаталантливый спортсмен со сложным характером: там, где большинство темнокожих игроков промолчит, бразилец всегда будет говорить — прямо и громко. Хейтеров Вини это страшно бесит, но давайте предположим, что Престианни действительно назвал его обезьяной. Правда ли нужно в таком случае молчать?
Ответный матч между «Реалом» и «Бенфикой» пройдет в Мадриде 25 февраля.
Автор: Николай Соников
Жозе Моуринью
Альваро Арбелоа
Винисиус Жуниор
(Килиан Мбаппе)
50′
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
14
Вангелис Павлидис
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
18
Леандру Баррейру
25
Джанлука Престианни
78′
81′
11
Доди Лукебакио
21
Андреас Шельдеруп
74′
10
Георгий Судаков
90+2′
27
Рафа Силва
74′
20
Ричард Риос
8
Фредрик Эурснес
80′
15
Сидни Лопеш Кабрал
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
87′
7
Винисиус Жуниор
51′
18
Альваро Каррерас
90′
2
Даниэль Карвахаль
6
Эдуардо Камавинга
90′
45
Тиаго Питарч
15
Арда Гюлер
86′
21
Браим Диас
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти