Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.56
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.30
П2
2.89
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.42
П2
3.35
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.36
X
3.50
П2
1.91
Футбол. Лига Европы
23:00
Лудогорец
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.29
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.27
П2
3.40
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.83
П2
1.97
Футбол. Лига Европы
23:00
Лилль
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.05
П2
5.30

Семин подчеркнул роль Хайкина в успехах «Будё-Глимта»

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российский голкипер Никита Хайкин, играющий в составе норвежского футбольного клуба «Будё-Глимт», имеет большое значение в результатах команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин.

Источник: пресс-служба клуба "Будё-Глимт"

Ранее норвежский клуб обыграли итальянский «Интер» со счетом 3:1 в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Это выдающийся результат, они делают новую историю. Никита — один из представителей этой команды, одна из главных действующих фигур, — сказал Семин. — На протяжении долгого времени все победы, которые были, были с ним, поэтому он имеет большое значение в результатах команды. И матч вчера был прекрасный».

«Посмотрите, какие команды они обыгрывают — “Манчестер Сити”, “Интер”, “Рома”. Это выдающийся результат. У них есть настоящая команда и великолепный тренер», — добавил он.

Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с марта 2023 года. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов россиянин провел девятый матч, ранее он выходил в старте во всех играх общего этапа.

На общем этапе «Будё-Глимт» занял 23-е место с 9 очками и впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов.