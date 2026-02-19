Семин подчеркнул роль Хайкина в успехах «Будё-Глимта»

«Это выдающийся результат, они делают новую историю. Никита — один из представителей этой команды, одна из главных действующих фигур, — сказал Семин. — На протяжении долгого времени все победы, которые были, были с ним, поэтому он имеет большое значение в результатах команды. И матч вчера был прекрасный».