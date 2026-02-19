Семин подчеркнул роль Хайкина в успехах «Будё-Глимта»

Ранее норвежский клуб обыграли итальянский «Интер» со счетом 3:1 в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов.
«Это выдающийся результат, они делают новую историю. Никита — один из представителей этой команды, одна из главных действующих фигур, — сказал Семин. — На протяжении долгого времени все победы, которые были, были с ним, поэтому он имеет большое значение в результатах команды. И матч вчера был прекрасный».
«Посмотрите, какие команды они обыгрывают — “Манчестер Сити”, “Интер”, “Рома”. Это выдающийся результат. У них есть настоящая команда и великолепный тренер», — добавил он.
Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с марта 2023 года. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов россиянин провел девятый матч, ранее он выходил в старте во всех играх общего этапа.
На общем этапе «Будё-Глимт» занял 23-е место с 9 очками и впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов.