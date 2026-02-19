«Реал» предоставил УЕФА доказательства оскорблений в адрес Винисиуса

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Мадридский «Реал» объявил на своем официальном сайте, что клуб предоставил Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) доказательства случаев расизма в отношении бразильского форварда Винисиуса в матче против «Бенфики».
Во вторник «Реал» благодаря голу Винисиуса на выезде обыграл «Бенфику» (1:0) в первом матче раунда за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. После забитого мяча встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что бразилец вступил в перепалку с полузащитником «Бенфики» Джанлукой Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. Винисиус направился в сторону раздевалки, но после уговоров тренерского штаба продолжил встречу. В среду дисциплинарный комитет УЕФА назначил инспектора по этике для расследования по этому делу.
«Реал» объявляет, что сегодня предоставил УЕФА все имеющиеся доказательства инцидентов, произошедших во вторник, 17 февраля, во время матча нашей команды в Лиге чемпионов против «Бенфики» в Лиссабоне. Наш клуб активно сотрудничал со следствием, начатым УЕФА на фоне неприемлемых проявлений расизма, имевших место во время матча. «Реал» благодарен за единодушную поддержку, сочувствие и любовь, которые наш игрок Винисиус получил со всех сторон мирового футбола. «Реал» продолжит работу в сотрудничестве со всеми учреждениями по искоренению расизма, насилия и ненависти в спорте и обществе", — говорится в клубном сообщении.
Ответная игра между «Реалом» и «Бенфикой» пройдет в Мадриде 25 февраля.