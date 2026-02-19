«Реал» предоставил УЕФА доказательства оскорблений в адрес Винисиуса

«Реал» объявляет, что сегодня предоставил УЕФА все имеющиеся доказательства инцидентов, произошедших во вторник, 17 февраля, во время матча нашей команды в Лиге чемпионов против «Бенфики» в Лиссабоне. Наш клуб активно сотрудничал со следствием, начатым УЕФА на фоне неприемлемых проявлений расизма, имевших место во время матча. «Реал» благодарен за единодушную поддержку, сочувствие и любовь, которые наш игрок Винисиус получил со всех сторон мирового футбола. «Реал» продолжит работу в сотрудничестве со всеми учреждениями по искоренению расизма, насилия и ненависти в спорте и обществе", — говорится в клубном сообщении.