Алаев: отношение к отстранению российских клубов меняется

«Я не хочу делать прогнозы, не хочу всю эту тему обсуждать, поскольку решение принимают другие люди, — сказал Алаев. — Могу сказать просто свое ощущение, в том числе от общения с европейскими и мировыми футбольными функционерами, с которыми я так или иначе общаюсь, в том числе кулуарно. Я вижу, что ситуация меняется. Я надеюсь, что как можно скорее эта ненормальная ситуация наконец-то завершится».