«Реал» — «Манчестер Сити», «ПСЖ» — «Барселона» и другие возможные пары ⅛ финала ЛЧ. Нас ждут топ-противостояния

В Лиге чемпионов закончился стыковой раунд. Первая стадия плей-офф подарила немало сенсаций: из борьбы за трофей рано выбыли гранды — «Интер», «Ювентус», дортмундская «Боруссия».

Источник: Reuters

В Лиге чемпионов закончился стыковой раунд. Первая стадия плей-офф подарила немало сенсаций: из борьбы за трофей рано выбыли гранды — «Интер», «Ювентус», дортмундская «Боруссия».

Теперь известны все участники ⅛ финала, но конкретные пары и вся сетка плей-офф будут определены после жеребьевки, которая состоится в ближайшую пятницу, 27 февраля. Все возможные пары ⅛ выглядят так:

Источник: Спорт-Экспресс

«Аталанта» или «Байер» — «Арсенал» или «Бавария»

В ⅛ финала могла получиться гарантированная немецкая пара, если бы дортмундская «Боруссия» удержала преимущество над «Аталантой». Теперь все зависит от жеребьевки: возможно, друг с другом встретятся два последних чемпиона Германии «Байер» и «Бавария». Год назад они сошлись на аналогичной стадии, и тогда мюнхенцы победили с общим счетом 5:0.

«Арсенал» и «Аталанта» встречались друг с другом всего раз — на общем этапе прошлой Лиги чемпионов. Тогда игра завершилась без голов и запомнилась незабитым пенальти форварда «Аталанты» Матео Ретеги.

«Байер» и «Арсенал» единственный раз сошлись на втором групповом этапе ЛЧ-2001/02. В Германии была зафиксирована ничья, а в Англии хозяева крупно победили. Правда, тогда лондонцы в плей-офф не вышли, а леверкузенцы в итоге дошли до финала, где уступили «Реалу».

«Аталанта» и «Бавария» раньше в официальных матчах не пересекались. Но мюнхенцам все равно стоит опасаться этого жребия, так как у команды из Бергамо в последнее время безупречная статистика в матчах с клубами из Германии. В этом сезоне «Аталанта» разгромила в гостях «Айнтрахт» и выбила из турнира «Боруссию», а в прошлом — победила на выезде «Штутгарт».

Источник: Getty Images

«Буде-Глимт» или «Реал» — «Спортинг» или «Манчестер Сити»

«Буде-Глимт», главная сенсация евросезона, начал свою удивительную серию с победы над «Манчестер Сити» в седьмом туре общего этапа, после чего обыграл «Атлетико» и дважды «Интер». С вероятностью в 50 процентов норвежцы попадут на британского гранда вновь.

Другой возможный соперник команды Никиты Хайкина — «Спортинг». Эти команды никогда не играли друг с другом, но кто-то из них попадет в восьмерку сильнейших, если так захочет жребий. Ни «Буде-Глимт», ни «Спортинг» еще ни разу не доходили до четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Спортинг» и «Реал» пересекались друг с другом шесть раз, в последний — в сезоне-2016/17: тогда «Королевский клуб» дважды победил лиссабонцев на групповом этапе. Мадридцы могут провести четвертый и пятый подряд еврокубковые матчи против клуба из столицы Португалии — до этого они сыграли трижды кряду с «Бенфикой».

«Реал» — «Манчестер Сити» — потенциально самая сочная вывеска стадии. С 2012 года они провели друг с другом уже 15 матчей, так что это противостояние можно назвать современной классикой Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «Реал» выбил «Сити» на стадии стыков, в этом — «горожане» обыграли мадридцев в гостях на общем этапе.

Источник: Getty Images

«Атлетико» или «Галатасарай» — «Ливерпуль» или «Тоттенхэм»

У «Атлетико и “Ливерпуля” богатая история взаимоотношений. В 2010 году они играли в полуфинале первого сезона Лиги Европы — гол форварда мадридцев Диего Форлана в овертайме ответной встречи позволил им выйти в финал, а там и взять трофей. В 2020-м история повторилась в ⅛ финала Лиги чемпионов, за считаные дни до наступления локдауна: “Атлетико” вновь выбил “Ливерпуль” в дополнительное время ответного матча. В этом сезоне соперники сошлись в первом туре общего этапа на “Энфилде” — хозяева вырвали победу в добавленное время.

Против «Тоттенхэма» «Атлетико» играл 63 года назад — в финале Кубка кубков-1962/63 «шпоры» победили 5:1.

«Галатасарай» и «Ливерпуль» никогда не встречались на стадии плей-офф, но четырежды играли на групповом этапе и один раз на общем, в этом сезоне. Осенью турки победили красных с минимальным счетом.

С «Тоттенхэмом» команда из Стамбула встречалась один раз — в прошлом сезоне на общем этапе Лиги Европы. «Галатасарай» тогда выиграл на своем поле со счетом 3:2.

Что Арбелоа поменял в тактике «Реала». Большой и детальный разбор.

Источник: Getty Images

«ПСЖ» или «Ньюкасл» — «Челси» или «Барселона»

Здесь в любом случае будет топ-пара: «ПСЖ» сыграет либо с «Челси», либо с «Барселоной». C обеими командами история насыщенная.

Весной 2014 года лондонцы выбили парижан на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, год спустя «ПСЖ» взял реванш в ⅛ финала. Еще спустя сезон французская команда снова победила лондонскую на той же стадии. А самая памятная встреча между ними произошла прошлым летом: «ПСЖ» мог выиграть пять трофеев за сезон, но крупно проиграл «Челси» в финале Клубного чемпионата мира.

«Барселона» тоже частый оппонент парижан. Они сошлись в финале Кубка кубков — 1997 и целых шесть раз пересекались в плей-офф Лиги чемпионов. Самое памятное противостояние — в ⅛ финала сезона-2016/17, когда «ПСЖ» выиграл в первом матче 4:0, но сенсационно уступил в ответном 1:6. В этом сезоне они тоже уже встречались: в октябре парижане победили в гостях со счетом 2:1.

«Ньюкасл» играл с «Челси» десятки раз, но в еврокубках — никогда. В этом сезоне АПЛ они пока провели один матч, завершившийся вничью 2:2.

С «Барселоной» «Ньюкасл» встречался пять раз в Лиге чемпионов, но всякий раз — до плей-офф. В этом сезоне каталонцы приезжали на «Сент-Джеймс Парк» на старте общего этапа и победили 2:1.

Ключевые даты плей-офф

  • Жеребьевка ⅛, ¼, полуфинала: 27 февраля
  • ⅛ финала: первые матчи — 10—11 марта, ответные — 17—18 марта
  • ¼ финала: первые матчи — 7—8 апреля, ответные — 14—15 апреля
  • Полуфинал: первые матчи — 28—29 апреля, ответные — 5—6 мая
  • Финал: 30 мая. Будапешт

Автор: Гоша Чернов