«Реал» — «Манчестер Сити», «ПСЖ» — «Барселона» и другие возможные пары ⅛ финала ЛЧ. Нас ждут топ-противостояния

Теперь известны все участники ⅛ финала, но конкретные пары и вся сетка плей-офф будут определены после жеребьевки, которая состоится в ближайшую пятницу, 27 февраля. Все возможные пары ⅛ выглядят так:
«Аталанта» или «Байер» — «Арсенал» или «Бавария»
В ⅛ финала могла получиться гарантированная немецкая пара, если бы дортмундская «Боруссия» удержала преимущество над «Аталантой». Теперь все зависит от жеребьевки: возможно, друг с другом встретятся два последних чемпиона Германии «Байер» и «Бавария». Год назад они сошлись на аналогичной стадии, и тогда мюнхенцы победили с общим счетом 5:0.
«Арсенал» и «Аталанта» встречались друг с другом всего раз — на общем этапе прошлой Лиги чемпионов. Тогда игра завершилась без голов и запомнилась незабитым пенальти форварда «Аталанты» Матео Ретеги.
«Байер» и «Арсенал» единственный раз сошлись на втором групповом этапе ЛЧ-2001/02. В Германии была зафиксирована ничья, а в Англии хозяева крупно победили. Правда, тогда лондонцы в плей-офф не вышли, а леверкузенцы в итоге дошли до финала, где уступили «Реалу».
«Аталанта» и «Бавария» раньше в официальных матчах не пересекались. Но мюнхенцам все равно стоит опасаться этого жребия, так как у команды из Бергамо в последнее время безупречная статистика в матчах с клубами из Германии. В этом сезоне «Аталанта» разгромила в гостях «Айнтрахт» и выбила из турнира «Боруссию», а в прошлом — победила на выезде «Штутгарт».
«Буде-Глимт» или «Реал» — «Спортинг» или «Манчестер Сити»
«Буде-Глимт», главная сенсация евросезона, начал свою удивительную серию с победы над «Манчестер Сити» в седьмом туре общего этапа, после чего обыграл «Атлетико» и дважды «Интер». С вероятностью в 50 процентов норвежцы попадут на британского гранда вновь.
Другой возможный соперник команды Никиты Хайкина — «Спортинг». Эти команды никогда не играли друг с другом, но кто-то из них попадет в восьмерку сильнейших, если так захочет жребий. Ни «Буде-Глимт», ни «Спортинг» еще ни разу не доходили до четвертьфинала Лиги чемпионов.
«Спортинг» и «Реал» пересекались друг с другом шесть раз, в последний — в сезоне-2016/17: тогда «Королевский клуб» дважды победил лиссабонцев на групповом этапе. Мадридцы могут провести четвертый и пятый подряд еврокубковые матчи против клуба из столицы Португалии — до этого они сыграли трижды кряду с «Бенфикой».
«Реал» — «Манчестер Сити» — потенциально самая сочная вывеска стадии. С 2012 года они провели друг с другом уже 15 матчей, так что это противостояние можно назвать современной классикой Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «Реал» выбил «Сити» на стадии стыков, в этом — «горожане» обыграли мадридцев в гостях на общем этапе.
«Атлетико» или «Галатасарай» — «Ливерпуль» или «Тоттенхэм»
У «Атлетико и “Ливерпуля” богатая история взаимоотношений. В 2010 году они играли в полуфинале первого сезона Лиги Европы — гол форварда мадридцев Диего Форлана в овертайме ответной встречи позволил им выйти в финал, а там и взять трофей. В 2020-м история повторилась в ⅛ финала Лиги чемпионов, за считаные дни до наступления локдауна: “Атлетико” вновь выбил “Ливерпуль” в дополнительное время ответного матча. В этом сезоне соперники сошлись в первом туре общего этапа на “Энфилде” — хозяева вырвали победу в добавленное время.
Против «Тоттенхэма» «Атлетико» играл 63 года назад — в финале Кубка кубков-1962/63 «шпоры» победили 5:1.
«Галатасарай» и «Ливерпуль» никогда не встречались на стадии плей-офф, но четырежды играли на групповом этапе и один раз на общем, в этом сезоне. Осенью турки победили красных с минимальным счетом.
С «Тоттенхэмом» команда из Стамбула встречалась один раз — в прошлом сезоне на общем этапе Лиги Европы. «Галатасарай» тогда выиграл на своем поле со счетом 3:2.
«ПСЖ» или «Ньюкасл» — «Челси» или «Барселона»
Здесь в любом случае будет топ-пара: «ПСЖ» сыграет либо с «Челси», либо с «Барселоной». C обеими командами история насыщенная.
Весной 2014 года лондонцы выбили парижан на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, год спустя «ПСЖ» взял реванш в ⅛ финала. Еще спустя сезон французская команда снова победила лондонскую на той же стадии. А самая памятная встреча между ними произошла прошлым летом: «ПСЖ» мог выиграть пять трофеев за сезон, но крупно проиграл «Челси» в финале Клубного чемпионата мира.
«Барселона» тоже частый оппонент парижан. Они сошлись в финале Кубка кубков — 1997 и целых шесть раз пересекались в плей-офф Лиги чемпионов. Самое памятное противостояние — в ⅛ финала сезона-2016/17, когда «ПСЖ» выиграл в первом матче 4:0, но сенсационно уступил в ответном 1:6. В этом сезоне они тоже уже встречались: в октябре парижане победили в гостях со счетом 2:1.
«Ньюкасл» играл с «Челси» десятки раз, но в еврокубках — никогда. В этом сезоне АПЛ они пока провели один матч, завершившийся вничью 2:2.
С «Барселоной» «Ньюкасл» встречался пять раз в Лиге чемпионов, но всякий раз — до плей-офф. В этом сезоне каталонцы приезжали на «Сент-Джеймс Парк» на старте общего этапа и победили 2:1.
Ключевые даты плей-офф
- Жеребьевка ⅛, ¼, полуфинала: 27 февраля
- ⅛ финала: первые матчи —
10—11 марта, ответные — 17—18 марта
- ¼ финала: первые матчи —
7—8 апреля, ответные — 14—15 апреля
- Полуфинал: первые матчи —
28—29 апреля, ответные — 5—6 мая
- Финал: 30 мая. Будапешт
Автор: Гоша Чернов