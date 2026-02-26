На ведущих ролях. Сафонов и Хайкин прославляют российскую школу вратарей

Дальше карьера Хайкина развивалась, как в кино. Он выступал за израильские «Бней-Иегуда» и «Хапоэль» (Кфар-Сава) с 2016 по 2018 год, после чего поехал в Норвегию на просмотр в клуб второго по значимости дивизиона чемпионата страны, но там его не взяли. Затем просматривался в «Будё-Глимт», и если бы те его не взяли, то Хайкин завершил бы карьеру. Но все сложилось удачно — четыре чемпионства, статус первого номера и успехи в еврокубках. Этому не помешал отъезд на три месяца в английский «Бристоль», там Хайкин не сыграл ни матча, быстро вернувшись в Норвегию.