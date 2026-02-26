На ведущих ролях. Сафонов и Хайкин прославляют российскую школу вратарей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский вратарь Матвей Сафонов вместе с французским «Пари Сен-Жермен» прошел «Монако» в Лиге чемпионов и стал вторым отечественным голкипером в ⅛ финала турнира. Днем ранее в эту стадию пробился Никита Хайкин, выступающий за норвежский «Будё-Глимт».
Сафонов текущий сезон начинал в качестве второго голкипера команды. Частое пребывание российского голкипера на скамейке запасных порождало слухи о его уходе из команды в зимнее трансферное окно. Недовольство своим положением высказывал и сам Сафонов. Тем не менее он не отчаивался и ждал своего шанса, который ему вскоре предоставился.
В декабре голкипер ПСЖ Люка Шевалье получил травму, и Сафонов не преминул воспользоваться данной возможностью. Вратарь действовал уверенно в матчах, а его игра в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти) заметно повысила шансы россиянина закрепиться в роли основного голкипера команды. Он отбил четыре пенальти из пяти, что позволило ПСЖ завоевать трофей. При отражении одного из пенальти Сафонов сломал левую руку и выбыл из строя на месяц. Были опасения, что это может повлиять на его статус, но после восстановления он продолжил выходить в стартовом составе. Тогда стало понятно, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике сделал свой выбор в пользу Сафонова.
«Сафонов был вторым вратарем в ПСЖ, у него была возможность проявить себя, он был хорош. Он использовал свой шанс. Сейчас в ПСЖ две великолепных голкипера — Сафонов и Шевалье. Но Сафонов очень хорош при пенальти, — сказал ТАСС бывший футболист сборной Франции и “Монако” Камель Мерьем. — Большой успех для ПСЖ — иметь такого вратаря. У Сафонова также есть много других важных качеств, не только пенальти. Сейчас он является важной частью команды, если будет играть так же, то закрепится на позиции первого номера».
Сафонов является максималистом, в «Краснодаре» он быстро стал первым номером в команде, поэтому хотел такого же результата и в ПСЖ. Сейчас российский вратарь выходит в каждом матче и только укрепляет свои позиции. В одной из игр он вновь отбил пенальти, в других играл надежно, без результативных ошибок. В этом сезоне Сафонов идет на личный рекорд по играм за ПСЖ, в его активе уже 11 матчей в разных турнирах, из них 4 без пропущенных мячей. За прошлый сезон он сыграл 17 встреч.
Отечественная школа подготовки
Со времен Льва Яшина, единственного обладателя «Золотого мяча» среди голкиперов, отечественная вратарская школа славилась яркими представителями — Анзор Кавазашвили, Ринат Дасаев, Станислав Черчесов, Игорь Акинфеев, Вячеслав Малафеев и многие другие. Российские клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах, однако отечественные голкиперы успешно проявляют себя за иностранные клубы.
Сафонов является ярким примером отечественной школы вратарей. Его первым тренером был Александр Рубцов, затем — Алексей Чистяков, который занимался с Сафоновым в академии «Краснодара». Последнее время в «Краснодаре» тренером вратарей был Михаил Савченко. В сборной России Сафонов работает с Виталием Кафановым.
Благодаря прогрессу в игре за ПСЖ Сафонов укрепил за собой статус первого номера сборной. Кафанов еще в октябре 2024 года отмечал, что идет рассвет вратарской школы в России. «Так хочется, чтобы они (российские голкиперы — прим. ТАСС) развивались, а они растут, даже несмотря на то, что нет еврокубков, — говорил он. — Но уверен, что, когда мы вернемся в Европу, будем более сильными в плане вратарской школы. Не вижу в этом парадокса, школа растет сама по себе изнутри. Процесс, который идет, не остановить, как только дадут сыграть, наши вратари покажут класс».
Сафонов является отличной рекламой отечественной школы вратарей. Вслед за ним могут пойти и другие классные голкиперы из российских клубов, среди них в том числе воспитанник «Краснодара» Станислав Агкацев. Пример Сафонова дает понять, что топ-клубы следят за российскими игроками, несмотря на отстранение от турниров.
Хайкин и влияние России
Хайкин родился в Израиле, но футболом начал заниматься в ФШМ- «Торпедо». Как рассказал Хайкин «Спорт-Экспрессу», он стал вратарем случайно — на одной из тренировок не было голкиперов, поэтому ребята просто били по пустым воротам, тогда Хайкин решился встать в раму, с того момента и началась его вратарская карьера. Его первым тренером был Дмитрий Гуленков.
Позднее Хайкин переехал в Англию, занимался в академиях «Челси», «Портсмута» и «Рединга». Затем в его карьере были португальский «Насьональ» и испанская «Марбелья», после чего он вернулся в Россию. На родине его «приютил» бывший главный тренер сборной России Юрий Семин, который тогда возглавлял «Мордовию». Хайкина ему порекомендовали знакомые португальские агенты. По словам вратаря, Семин спас его карьеру. Хайкин тренировался с основной командой, но выступал за дубль. После этого он перешел в «Кубань», но и там надолго не задержался.
Дальше карьера Хайкина развивалась, как в кино. Он выступал за израильские «Бней-Иегуда» и «Хапоэль» (Кфар-Сава) с 2016 по 2018 год, после чего поехал в Норвегию на просмотр в клуб второго по значимости дивизиона чемпионата страны, но там его не взяли. Затем просматривался в «Будё-Глимт», и если бы те его не взяли, то Хайкин завершил бы карьеру. Но все сложилось удачно — четыре чемпионства, статус первого номера и успехи в еврокубках. Этому не помешал отъезд на три месяца в английский «Бристоль», там Хайкин не сыграл ни матча, быстро вернувшись в Норвегию.
Хайкин еще не заигран за сборную Норвегии. Он выступал за юношеские и молодежную сборные России. Но вратарь остается на связи с Кафановым, а также тепло вспоминает его установки во время единственного сбора с национальной командой в 2021 году. Хайкин отмечал, что Кафанов хорошо понимает любого вратаря психологически, имеет огромный опыт работы. Хайкин был поражен его теоретическими занятиями.
В последние годы Хайкина активно сватают в сборную Норвегии. Он выступает за «Будё-Глимт» на протяжении восьми лет, поэтому находится на виду тренеров национальной команды. Сам Хайкин в интервью «Спорт-Экспрессу» признавался, что находится в процессе получения гражданства Норвегии не из-за сборной, которая вышла на чемпионат мира — 2026, а из-за желания упростить жизнь в стране.
Таланты на подходе
После ухода Сафонова в ПСЖ летом 2024 года основным вратарем «Краснодара» стал Агкацев. Сейчас ему 24 года, и он является лучшим среди вратарем, выступающих в России. Вероятно, он станет следующим российским голкипером, который уедет в европейский клуб. Он отличается хорошей реакцией, неплохо действует при пенальти, уверен в себе. В прошлом году «Краснодар» впервые стал чемпионом России, одной из ключевых фигур этой победы стал именно Агкацев.
Еще одним перспективным вратарем является воспитанник московского «Локомотива» Даниил Худяков. С 2024 года он выступает за австрийский «Штурм». В первом сезоне он исполнял роль второго голкипера, но с этого года ему обещали статус первого номера. Он сыграл во всех матчах «Штурма» в начале года, но получил травму в феврале. Но у него еще будет шанс проявить себя после восстановления.
Автор: Роман Шлуинский