«Реал» и «Сити» сыграют пятый раз подряд, у «Буде-Глимт» хороший шанс пройти дальше. Интриги пар ⅛ финала Лиги чемпионов

«ПСЖ», конечно, в роли фаворита. И состав, и слаженность действующих обладателей ЛЧ не могут не впечатлять. Но Париж в этом сезоне уже не раз оступался: в Лиге 1 до сих пор гонится за «Лансом», в стыках с разницей в один мяч прошел «Монако», и то получил огромное преимущество благодаря ранним удалениям Головина и заменившего его в стартовом составе Кулибали. «Челси» сейчас, конечно, не в пятерке лучших команд планеты, Росеньор только осваивается. Но наличия в составе Палмера, Кайседо, Энцо и других классных мастеров у синих не отнять. Да и в Лиге чемпионов смотрится «Челси» уверенно — чего только стоит волевая победа 3:2 в гостях у «Наполи». Так что интрига тут очень даже жива — к просмотру обязательно.