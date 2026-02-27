«Реал» и «Сити» сыграют пятый раз подряд, у «Буде-Глимт» хороший шанс пройти дальше. Интриги пар ⅛ финала Лиги чемпионов

Большая интрига
«Реал» — «Манчестер Сити»
«Реал» и «Сити» уже пятый раз сезон встречаются друг с другом в матчах Лиги чемпионов. Классика или уже приелось? С «Сити» все примерно ясно: несмотря на все свои неурядицы — фаворит. Тем более «горожане» в последнее время набрали хорошую форму. Команда Пепа дважды неожиданно проигрывала на общем этапе: «Байеру» и «Буде-Глимт», так что оступиться может в любой момент. Год назад «Реал» разорвал англичан, но сейчас те выглядят гораздо крепче.
Что до «Реала», то его предсказать труднее. Как минимум на коротком отрезке смена Хаби Алонсо на Альваро Арбелоа пошла команде на пользу: мадридцы чуть не запрыгнули в топ-8 и даже на время возвращали себе первую строчку в Ла лиге. Но и недавнее поражение от «Осасуны», и невзрачные выступления в трех матчах с «Бенфикой» оставляют очень много вопросов. Мбаппе, как пишут, играет через боль, Беллингем из-за травмы недоступен до конца марта. Остается уповать на свою легендарную лигочемпионскую магию и дыры в обороне «Сити», которые регулярно в ней возникают.
«ПСЖ» — «Челси»
Казалось бы, «ПСЖ» с «Челси», как и «Сити» с «Реалом», уже не раз пересекались в Лиге чемпионов. Но с последней их встречи в турнире прошло уже 10 лет! Тогда, в начале марта 2016-го, парижане благодаря Ибрагимовичу победили в матчах ⅛. А тренировали команды Лоран Блан и Гус Хиддинк. Просто ощутите, сколько времени прошло!
«ПСЖ», конечно, в роли фаворита. И состав, и слаженность действующих обладателей ЛЧ не могут не впечатлять. Но Париж в этом сезоне уже не раз оступался: в Лиге 1 до сих пор гонится за «Лансом», в стыках с разницей в один мяч прошел «Монако», и то получил огромное преимущество благодаря ранним удалениям Головина и заменившего его в стартовом составе Кулибали. «Челси» сейчас, конечно, не в пятерке лучших команд планеты, Росеньор только осваивается. Но наличия в составе Палмера, Кайседо, Энцо и других классных мастеров у синих не отнять. Да и в Лиге чемпионов смотрится «Челси» уверенно — чего только стоит волевая победа 3:2 в гостях у «Наполи». Так что интрига тут очень даже жива — к просмотру обязательно.
Средняя интрига
«Ньюкасл» — «Барселона»
Велика вероятность, что мы немного недооцениваем шансы «Ньюкасла» в этой паре. Да, «сороки» потерпели четыре поражения в последних пяти матчах АПЛ, всего 11-е место в таблице. Действительно далеко не лучший сезон для клуба. Зато в ЛЧ у англичан всего два поражения: от «Марселя» и… от «Барселоны». Оба — с минимальным счетом 1:2. Да, «Ньюкаслу» повезло, что ему попался не самый мощный «Карабах», сумевший забить три мяча. Но в целом команда Эдди Хау уверенно выступает в ЛЧ. Так же парадоксально успешно, как «Тоттенхэм».
Ну, а «Барса» испытывает кадровый дефицит — Гави еще набирает форму, Де Йонг выбыл на месяц. Флику точно придется прибегать к активной ротации. Да еще и график у каталонцев сложный: «Вильярреал», «Атлетик», «Севилья». А до того — изнуряющая ответка с «Атлетико» в Кубке. Флику придется грамотно распределять силы, и, возможно, команда подойдет к ⅛ не в лучших кондициях.
«Атлетико» — «Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» очень похож на «Ньюкасл»: посредственен в АПЛ и суров в еврокубках. «Шпоры» сменили главного тренера, казавшийся перспективным Франк отправлен в отставку. Но даже магии дебютных матчей Тудора не хватает, чтобы переломить негативную тенденцию. А она такова: одна победа, четыре ничьих и семь поражений в последних 12 турах АПЛ. Да еще и лазарет полон: сейчас в списке травмированных аж восемь футболистов, и почти все — игроки старта.
Само собой, это не сулит больших проблем «Атлетико», но команде Диего Симеоне еще предстоит отстоять 4:0 с «Барсой» в Кубке (не у всех это получалось), а затем сразу быть готовым к битве в ЛЧ. В стыках пришлось пободаться даже с «Брюгге», есть проблемы, но нападение с Лукманом постепенно раскачивается. Только вот «шпоры» — соперник другого уровня. При этом абсолютно непредсказуемый.
«Буде-Глимт» — «Спортинг»
Наверняка за «Буде» будет болеть множество людей за пределами Норвегии. В том числе в России, и персонально за Никиту Хайкина. То, что эта команда из Заполярья сделала этой зимой, — настоящая сказка. До шестого тура общего этапа у «Буде» была всего одна победа, но затем он последовательно «грохнул» «Манчестер Сити», «Атлетико» и дважды «Интер». Вообще со жребием «Буде» повезло — этот «Спортинг» вполне можно проходить. Тем более теплолюбивому сопернику точно придется испытать шок от северного выезда.
Но по составу «Спортинг» сильнее — Инасиу, Юлман, Диоманде, Кенда. Все они стоят от 45 миллионов евро, почти столько же, сколько вся заявка «Буде». Лиссабонцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Португалии и запрыгнули на седьмую строчку общего этапа. Это боевой и опытный коллектив, который не так давно нанес поражение «ПСЖ». Недооценивать его не стоит.
Маленькая интрига
«Байер» — «Арсенал»
Эх, посмотреть бы матч между нынешним «Арсеналом» и «Байером» образца чемпионского сезона. Вот там была бы интрига! Сейчас это соперники совсем разного уровня. «Канониры» уверенно заняли первое место на общем этапе ЛЧ, а в АПЛ в последнее время хоть и сбоят, но все еще удерживают лидерство. У команды Артеты есть проблемы с организацией позиционных атак и недостатком креатива в финальной трети. Но они ситуативны, по составу это точно одна из лучших команд континента. На скамейке наверняка останется целая россыпь мастеров, которые смогут повлиять на ход матча, если что-то пойдет не так.
«Байер» же переживает перестройку. Терапия Эрика тен Хага быстро была признана провальной, теперь командой руководит Каспер Юльманн. Получается точно получше, чем у нидерландца, но Леверкузен все еще далеко от призовых мест. В Лиге чемпионов «Байер» занял скромное 16-е место и прошел «Олимпиакос» в стыках. Не особо впечатляет, особенно на фоне «Арсенала».
«Галатасарай» — «Ливерпуль»
Да, «Галатасарай» прошел «Ювентус», у него есть крутой Осимхен, а «Ливерпуль» в этом сезоне далеко не так хорош, как на старте карьеры Слота. Но все же интриги в этой паре почти нет. Стамбульцы на общем этапе набрали всего 19 очков и с трудом втиснулись в первую двадцатку. Разгром «Ювентуса» 5:2 — это, конечно, круто. Но в ответном матче турки разбазарили преимущество, с 48-й минуты играя в большинстве.
А «Ливерпуль» в последний месяц хорош. Наконец-то начал блистать Флориан Вирц, в отличном состоянии Экитике, потрясает своими ударами Собослаи. А главное — более надежно стала действовать оборона. В общем, «Ливерпуль» сейчас прибавил. Вопрос — на какой отрезок?
«Аталанта» — «Бавария»
Трудно выжать отсюда хоть какую-то интригу. Кейн, Олисе и Диас близки к тому, чтобы побить рекорд Месси, Суареса и Неймара по голам на атакующее трио за один сезон. Осталось наколотить еще 18 мячей, и «Аталанта» кажется подходящим соперником, чтобы мюнхенское трио улучшило свою статистику. Нет, заранее хоронить коллектив Рафаэле Палладино не будем, недавние победы над «Боруссией» и «Наполи» говорят сами за себя. Но в целом бергамаски уже далеки от своего лучшего образца времен Гасперини. А тут еще и Лукман в Мадрид уехал.
Но дело даже не в самой «Аталанте», а в монструозности «Баварии». Команда Компани катком прокатывается по соперникам что в ЛЧ, что в Бундеслиге. Однозначно один из главных фаворитов турнира, который наверняка уже поглядывает на пару «Реал» — «Манчестер Сити».