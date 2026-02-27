Мостовой о жеребьевке ЛЧ: «Ну как это может быть? Две достойные финала команды вылетят на непонятно какой стадии»

«Ну вот и прошла жеребьевка Лиги чемпионов. Эта восьмерка команд, которая ждала своих соперников, я думаю, не совсем была рада. Но исходя из прошедшей Лиги чемпионов, мы же видели, да? Когда две-три команды сразу на первом этапе из восьмерки вылетели. Хотя вроде бы им должны были попасться более слабые соперники. Но вот видите, с этим форматом так бывает.



Например, “Реал” — “Манчестер Сити”. Ну как это может быть? Две команды, которые достойны играть в финале, как минимум в полуфинале, вылетят на стадии непонятно какой. И я уверен, что еще некоторые команды вылетят», — сказал Мостовой на видео в телеграм-канале.