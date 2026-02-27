Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.55
П2
3.25
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.00
П2
3.71
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.69
П2
3.00
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.65
П2
1.83
Футбол. Испания
23:00
Леванте
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.15
П2
2.89
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Мостовой о жеребьевке ЛЧ: «Ну как это может быть? Две достойные финала команды вылетят на непонятно какой стадии»

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой остался недоволен результатами жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

В ⅛ финала образовалось сразу две сильные пары: «ПСЖ» — «Челси» и «Реал» — «Манчестер Сити».

«Ну вот и прошла жеребьевка Лиги чемпионов. Эта восьмерка команд, которая ждала своих соперников, я думаю, не совсем была рада. Но исходя из прошедшей Лиги чемпионов, мы же видели, да? Когда две-три команды сразу на первом этапе из восьмерки вылетели. Хотя вроде бы им должны были попасться более слабые соперники. Но вот видите, с этим форматом так бывает.

Например, “Реал” — “Манчестер Сити”. Ну как это может быть? Две команды, которые достойны играть в финале, как минимум в полуфинале, вылетят на стадии непонятно какой. И я уверен, что еще некоторые команды вылетят», — сказал Мостовой на видео в телеграм-канале.