Датский убийца гигантов. Хег — главный бомбардир и первый защитник «Буде-Глимт»

Норвежское счастье
До переезда в Норвегию карьера разрывающего сейчас грандов в Лиге чемпионов Каспера Хега складывалась буднично. Если даже не сказать — скромно. Подписав первый профессиональный контракт с «Раннерс», форвард так и не отличился за команду из родного города. Молодежка, аренды. Одна из них — в Исландию, где в составе «Валюра» пришлось набирать форму после травмы.
Переломным моментом стал переход в клуб второго по статусу датского дивизиона «Хобро». Спустя полтора года Хега позвали на повышение, и в первом же матче за «Ольборг» он забил чемпиону страны «Мидтьюлланну». Но это был еще не прорыв. Он случился, когда Каспер на правах аренды перебрался в Норвегию и так хорошо проявил себя, что всего через полгода «Стабек» принял решение о его выкупе.
А еще через несколько месяцев — еще до окончания сезона-2023 — стало известно о подписании предварительного контракта с «Буде-Глимт». Желто-черные как раз искали ударного форварда, так как на пике спроса сначала продали в «Байер» Бонифейса, а потом — удачно сменившего нигерийца Мумбанью, который уехал в «Марсель». И ставка на Хега сыграла. Он с 12 мячами стал главным снайпером «Буде» в чемпионском сезоне-2024 и прекрасно проявил себя в Лиге Европы.
Вклад в исторический для норвежского клубного футбола прорыв в полуфинал Лиги Европы тоже получился впечатляющим. Датчанин с семью точными ударами разделил звание лучшего бомбардира с капитаном «МЮ» Бруну Фернандешем и форвардом сборной Марокко Эль-Кааби из «Олимпиакоса». Последнего Хег превзошел в очном споре в ⅛ финала — оформил дубль в домашней игре, на которую вышел с капитанской повязкой (3:0), и в Пирее убил надежды греков, открыв счет (1:2).
«Лада» превратилась в «Ламборгини»
В нынешней ЛЧ выступления Хега, который в норвежском чемпионате обновил личный рекорд и отметился 17 результативными ударами, — словно зеркало выступлений «Буде». Сначала было местами мучительное привыкание к новому уровню и даже досадные неудачи. За две сентябрьские недели на старте основного этапа Каспер не смог реализовать 11-метровые в играх против «Спарты» и «Тоттенхэма». Оба матча завершились вничью (2:2).
После того как он запустил мяч выше ворот во встрече со «шпорами», Хег говорил, что это стало для него болезненным уроком: «Пенальти — это момент, где ты либо герой, либо антигерой». Естественно, зашла речь о психологии, а так как в «Буде» данному вопросу придают особое внимание, было найдено простое и действенное решение. Во-первых, главный тренер Кьетиль Кнутсен публично поддержал футболиста. Во-вторых, статус пенальтиста перешел к Эвьену, и главной задачей стало снятие психологического давления, чтобы Хег сосредоточился на принесении максимума пользы в игровых ситуациях.
До января получалось со скрипом. За шесть туров у Каспера на лицевом счете значилась только результативная передача в проигранном матче с «Ювентусом». Игрок оказался под чудовищным давлением. Доходило до того, что его называли причиной неудач «Буде» в ЛЧ. Однако Хег заткнул рты критикам фантастической эффективностью в самых важных и статусных матчах. Выстрелил дуплетом по воротам «Манчестер Сити», забил победный мяч в ворота «Атлетико», а с «Интером» и вовсе оформил 1+2.
Упоминание критиков — не что-то абстрактное. Популярный обозреватель одного из ведущих норвежских каналов долгое время утверждал, что Хег не соответствует уровню турнира и не способен проявить себя в играх с топ-соперниками. Однако во время матча с «Ман Сити» журналисту пришлось взять свои слова обратно. «Сегодня “Лада” превратилась в “Ламборгини”, — заявил он в прямом эфире по ходу игры. А позже материал с тем же заголовком разместили на портале издания.
Первый защитник
«После Лиги Европы у него был сложный период, и он долго не мог забить. Ему реально не везло, ВАР снова отменял его голы. Уже жалко его становилось, и очень рад, что он сделал дубль с “Сити”, — говорил про одноклубника в интервью “СЭ” Никита Хайкин.
«У всех нападающих бывают периоды, когда все идет не так, как надо. Сейчас мы немного поработали с ним, чтобы дать ему больше свободы и позволить использовать свои сильные стороны. Больше свободы в штрафной, чтобы он чаще оказывался лицом к воротам соперника. Он самый профессиональный футболист в мире. К тому же у него хорошие партнеры по команде, и это тоже помогает», — радовался за своего бомбардира Кнутсен.
Кроме того, тренер «Буде» после матча с «Интером» (3:1) отмечал, какой объем черновой работы выполняет на поле Хег. Оказывает давление на защитников соперника, умело сохраняет мяч под давлением, выигрывает массу верховых единоборств, помогая обороне.
«Он принял участие во всех трех голах, и это идеальное сочетание — когда форвард так пашет по команде и получает за это награду. Для нас Каспер — это первый защитник. В нашей системе 4−3−3 оборона начинается с нападающего. Если Каспер не будет давить на защитников соперника и перекрывать линии передач, вся наша структура развалится. Его мощь и готовность бежать в прессинге с первых минут — это основа, на которой строится игра всей команды», — резюмировал Кнутсен.
А сам Хег развил мысль о термине «первый защитник»: «В нашей системе ты не можешь просто стоять и ждать мяча. Если я не буду прессинговать и обеспечивать защиту, мы не сможем играть в наш футбол. Моя работа начинается в тот момент, когда мы теряем мяч. Людям нравятся голы, но Кнутсен всегда смотрит на то, как я работаю без мяча».
Естественно, после серии топ-матчей в ЛЧ акции датчанина пошли вверх. Если в январе к его покупке был близок находящийся во второй половине таблицы Чемпионшипа «Норвич», то после закрытия зимнего трансферного окна в списке претендентов фигурируют более статусные «Эвертон», «Тоттенхэм» и «Селтик».
Хайкин, кстати, считает, что трансфер в топ-лигу поможет Хегу попасть в сборную: «Датчанам, мне кажется, тяжело принять то, что есть игрок в атакующей линии норвежского клуба, который достоин быть в сборной Дании».
Прежде Каспер играл только за юношеские сборные Дании, но, как считают эксперты, сейчас у него есть шанс ворваться в национальную команду. Матчи со «Спортингом» — отличная возможность еще раз заявить о себе перед стыками отбора на ЧМ-2026.
Андрей Кузичев