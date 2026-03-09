Датский убийца гигантов. Хег — главный бомбардир и первый защитник «Буде-Глимт»

«У всех нападающих бывают периоды, когда все идет не так, как надо. Сейчас мы немного поработали с ним, чтобы дать ему больше свободы и позволить использовать свои сильные стороны. Больше свободы в штрафной, чтобы он чаще оказывался лицом к воротам соперника. Он самый профессиональный футболист в мире. К тому же у него хорошие партнеры по команде, и это тоже помогает», — радовался за своего бомбардира Кнутсен.