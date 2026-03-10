Ричмонд
Два российских вратаря в плей-офф. Главные интриги Лиги чемпионов

Первые матчи ⅛ плей-офф финала Лиги чемпионов состоятся 10 и 11 марта. В турнире примут участие двое российских вратарей: Матвей Сафонов и Никита Хайкин. Главное о матчах Лиги чемпионов— в материале «РБК Спорт».

Источник: Getty Images

«Галатасарай» — «Ливерпуль»

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/8 финала, 10.03.2026, 20:45
Галатасарай
-
Ливерпуль
-

«Галатасарай» сенсационно вышел в плей-офф турнира. По результатам основного раунда Лиги чемпионов турецкий клуб был на 20-й строчке. В прошлом туре турки обошли туринский «Ювентус»: в первом матче «Галатасарай» разгромил итальянцев (5:2), а в ответном — уступил с минимальным счетом (2:3).

В ⅛ финала турецкий клуб встретится с действующим чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпулем». По прогнозам суперкомпьютера статистической платформы Opta, англичане являются фаворитами пары с вероятностью 82,3%, у «Галатасарая» — 17,7%.

Турецкий клуб является главным аутсайдером турнира. По прогнозам Opta, шансы «Галатасарая» на победу в Лиге чемпионов 0,2%. Вероятность победы «Ливерпуля» в турнире составила 12,8%.

«Пари-Сен Жермен» — «Челси»

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/8 финала, 11.03.2026, 23:00
ПСЖ
-
Челси
-

«Пари Сен-Жермен», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов, является действующим победителем Лиги чемпионов. Российский вратарь стал получать игровое время в парижском клубе только после травмы основного вратаря Люка Шевалье.

В текущем сезоне 27-летний Сафонов провел за ПСЖ 13 встреч во всех турнирах, в том числе пять сыграл «на ноль».

Тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике называл Сафонова вратарем высокого уровня. «У него есть все физические и технические атрибуты, чтобы быть топ-голкипером в современном футболе. Он может играть ногами, когда нам это иногда нужно. И это важно с точки зрения нашего стиля игры», — сказал Энрике.

В ⅛ финала ПСЖ встретится с лондонским «Челси». По прогнозам Opta, французский клуб является небольшим аутсайдером пары (46,7%). «Челси» фаворит с 53,3%. Также по данным суперкомпьютера, французы выиграют турнир с вероятностью лишь 4,6%.

«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/8 финала, 11.03.2026, 23:00
Реал
-
Манчестер Сити
-

Одной из центральных пар станет встреча мадридского «Реала» и манчестерского «Сити». Этот матч станет 12-м для команд с 2020-го года. При этом, клубы встречались друг с другом в плей-офф четыре сезона подряд (с сезона 2021/22).

В последний раз «Реал» и «Сити» встречались в декабре 2025-го года в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов. Тогда английский клуб победил на «Сантьяго Бернабеу» с разницей в один мяч (2:1).

«Манчестер Сити» стал фаворитом пары. По прогнозам суперкомпьютера Opta, шансы английской команды 64,3%. Вероятность победы «Реала» составляет 35,7%.

Opta считает, что «Сити» может стать победителем турнира с вероятностью 10,8%, а «Реал» — только 2,8%.

«Буде-Глимт» — «Спортинг»

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/8 финала, 11.03.2026, 23:00
Буде-Глимт
-
Спортинг
-

Норвежский «Будё-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, неоднократно показывал сенсации в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

На общем этапе норвежцы сенсационно обыграли «Манчестер Сити» и «Атлетико», благодаря чему вышли в плей-офф. В 1/16 матча норвежский клуб сенсационно обошел лидера чемпионата Италии «Интер» (3:1; 2:1), выбив его с турнира.

Никита Хайкин стал лучшим в Лиге чемпионов по отраженным ударам. В матчах Лиги чемпионов россиянин отразил 56 ударов. 30-летний россиянин занял второе место по предотвращенным голам — 4,3, уступив лидерство вратарю казахстанского «Кайрата» Темирлану Анарбекову (4,4).

В ⅛ финала «Буде-Глимт» встретится с португальским «Спортингом». Opta оценивает шансы португальского клуба на 36%, а португальской команды — 64%. Обе команды также являются аутсайдерами всего турнира («Буде-Глимт»- 0,2%; «Спортинг» — 2,7%).

Все матчи ⅛ финала Лиги чемпионов

10 марта:

«Галатасарай» — «Ливерпуль» (20:45).

«Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона» (23:00).

«Аталанта» — «Бавария» (23:00).

«Атлетико Мадрид» — «Тоттенхэм» (23:00).

11 марта:

«Байер» — «Арсенал» (20:45).

«Пари-Сен Жермен» — «Челси» (23:00).

«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» (23:00).

«Буде-Глимт» — «Спортинг» (23:00).

