Два российских вратаря в плей-офф. Главные интриги Лиги чемпионов

Тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике называл Сафонова вратарем высокого уровня. «У него есть все физические и технические атрибуты, чтобы быть топ-голкипером в современном футболе. Он может играть ногами, когда нам это иногда нужно. И это важно с точки зрения нашего стиля игры», — сказал Энрике.