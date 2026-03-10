Энрике: «ПСЖ может выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд»

«Не важно, что я понимаю, а что нет. Я должен подготовить команду к матчу наилучшим образом. Шумиха вокруг “ПСЖ” — это нормально. Она всегда есть. Что сложнее: выиграть Лигу чемпионов или выиграть ее снова? Это хороший вопрос. В первый раз сложнее. Но и во второй раз тоже непросто. Мы можем выиграть во второй раз», — цитирует Энрике Le Parisien.