Энрике: «ПСЖ может выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике уверен, что его команда способна выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд.

Источник: Reuters

Специалист философски отнесся к вопросам о пессимизме вокруг команды, отметив, что шумиха вокруг «ПСЖ» — явление привычное, а его задача заключается лишь в максимально качественной подготовке команды.

«Не важно, что я понимаю, а что нет. Я должен подготовить команду к матчу наилучшим образом. Шумиха вокруг “ПСЖ” — это нормально. Она всегда есть. Что сложнее: выиграть Лигу чемпионов или выиграть ее снова? Это хороший вопрос. В первый раз сложнее. Но и во второй раз тоже непросто. Мы можем выиграть во второй раз», — цитирует Энрике Le Parisien.

В ⅛ финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Челси». Первый матч состоится в среду, 11 марта, в Париже.

