Воротный момент: Сафонов и Хайкин докажут свою состоятельность в плей-офф Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов стартует основная стадия плей-офф. В борьбу за выход в четвертьфинал вступают команды, где основные вратари — россияне. 11 марта пройдут первые домашние матчи ⅛ финала: французский ПСЖ Матвея Сафонова сыграет с английским «Челси», а норвежский «Буде-Глимт» примет португальский «Спортинг».
ПСЖ — «Челси»
Матвей Сафонов продолжает удерживать статус первого номера ПСЖ. Уже полтора месяца прошло с момента, как он восстановился после травмы и вытеснил из состава Люка Шевалье. Его команда в феврале сумела пройти в стыковых матчах Лиги чемпионов «Монако» (3:2; 2:2), но при этом дважды проиграла этому же сопернику в чемпионате Франции — 0:1 в гостях в конце ноября и 1:3 дома в минувшие выходные.
Один из голов в ворота Сафонова забил полузащитник монегасков Александр Головин. Особой вины 27-летнего вратаря в пропущенных мячах нет. Не случайно большинство французских СМИ выставили ему за этот матч одни из самых высоких оценок среди всех игроков ПСЖ, поскольку Матвей несколько раз выручил команду.
Но ему и его клубу от этого не легче — этим поражением они опять позволили вплотную подобраться к себе в таблице основному конкуренту «Лансу». За девять туров до финиша парижане лидируют, но отрыв от второго места — всего одно очко.
— Можно сказать, что весной для Сафонова будет решающий отрезок в борьбе за место в основе ПСЖ, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Он уже молодец, что вытеснил Шевалье, притом что изначально всё складывалось против Матвея, поскольку при прочих равных во французском клубе всегда предпочтут французского вратаря. Так что Сафонов действительно сейчас сильнее и хорошо воспользовался серией провальных матчей своего визави. Но для окончательного закрепления статуса ему надо принести титул ПСЖ в качестве основного вратаря. Как минимум в чемпионате Франции. А еще лучше в Лиге чемпионов, иначе россиянина могут посадить на запас при первых же ошибках. В этом смысле ему очень важно помочь клубу пройти «Челси» по итогам двух встреч.
«Челси» ведет в чемпионате Англии борьбу за попадание в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. За девять туров до финиша «аристократы» идут на пятом месте, а в главный европейский клубный турнир выходят первые четыре команды. От идущих третьим и четвертым — «Манчестер Юнайтед» и бирмингемской «Астон Виллы» — столичный клуб отделяет три очка. Шансы на чемпионство почти отсутствуют — отставание от лидирующего лондонского «Арсенала» составляет уже 9 баллов.
«Буде-Глимт» — «Спортинг»
Никита Хайкин с 2019 года основной вратарь норвежского клуба, в составе которого четыре раза становился чемпионом страны. Лишь в прошлом году команда не сумела завоевать трофей, зато пошумела в еврокубках. Весной «Буде-Глимт» дошел до полуфинала Лиги Европы, и Хайкин был одним из главных творцов этого успеха.
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, с российским голкипером в составе клуб сначала дошел до группового этапа. Решающие матчи состоялись зимой, когда в последних двух турах норвежскому клубу нужны были победы над европейскими топ-клубами. И они были одержаны — дома над «Манчестер Сити» (3:1) и в гостях над мадридским «Атлетико» (2:1).
В феврале «Буде-Глимт» и Хайкин пошли еще дальше, по итогам раунда плей-офф выбив из Лиги чемпионов прошлогоднего финалиста миланский «Интер» (3:1; 2:1), безоговорочного лидера чемпионата Италии. Теперь за выход в четвертьфинал им надо побороться с лиссабонским «Спортингом».
Интересно, что «Буде-Глимт» уже несколько месяцев играет только в Лиге чемпионов. Новый сезон чемпионата Норвегии, в отличие от большинства европейских национальных первенств проходящий по системе «весна-осень», стартует только 14 марта. Но отсутствие практики не мешает Хайкину и его команде творить сенсации в ЛЧ.
Их предстоящий соперник по ⅛ финала менее статусный, чем три предыдущих. Но в своей стране он исторически один из трех главных топов наряду с «Порту» и лиссабонской «Бенфикой». В нынешнем чемпионате Португалии за девять туров до финиша «Спортинг» идет вторым, отставая на четыре очка от «Порту» и опережая на три «Бенфику». В минувшие выходные команда упустила в гостях победу над «Брагой» (2:2), пропустив гол на последней секунде матча, и существенно усложнила себе борьбу золото национального первенства, которое выиграла в двух предыдущих сезонах.
— «Буде-Глимт» и Хайкин уже прыгнули выше головы, дойдя до такой стадии, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. — Сам факт выхода из группы уже был большим успехом, а проход «Интера» — вообще фантастика. На этом фоне «Спортинг» выглядит вполне проходимым соперником. Главное, чтобы вся команда сыграла в свою силу, а Хайкин был так же надежен, как в прошлых матчах.
Ответные матчи ⅛ финала Лиги чемпионов с участием ПСЖ и «Буде-Глимт» пройдут 17 марта. В случае успеха ПСЖ попадет на победителя пары «Галатасарай» (Стамбул) — «Ливерпуль», а «Буде-Глимт» — на лучшего в противостоянии «Байер» (Леверкузен) — «Арсенал» (Лондон).
Алексей Фомин