Воротный момент: Сафонов и Хайкин докажут свою состоятельность в плей-офф Лиги чемпионов

— Можно сказать, что весной для Сафонова будет решающий отрезок в борьбе за место в основе ПСЖ, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Он уже молодец, что вытеснил Шевалье, притом что изначально всё складывалось против Матвея, поскольку при прочих равных во французском клубе всегда предпочтут французского вратаря. Так что Сафонов действительно сейчас сильнее и хорошо воспользовался серией провальных матчей своего визави. Но для окончательного закрепления статуса ему надо принести титул ПСЖ в качестве основного вратаря. Как минимум в чемпионате Франции. А еще лучше в Лиге чемпионов, иначе россиянина могут посадить на запас при первых же ошибках. В этом смысле ему очень важно помочь клубу пройти «Челси» по итогам двух встреч.