Винисиус отдал 31-ю голевую в ЛЧ и стал лучшим ассистентом «Реала» в турнире, сравнявшись с Роналду

Винисиус стал лучшим ассистентом «Реала» в Лиге чемпионов, сравнявшись с Криштиану Роналду.

Источник: Reuters

Вингер отдал голевую передачу на Федерико Вальверде в матче с «Манчестер Сити» в ⅛ финала Лиги чемпионов (3:0).

Теперь на счету Винисиуса 31 голевая передача в ЛЧ — столько же ассистов в турнире отдал и Роналду в период выступлений за «Реал».

Реал
3:0
Первый тайм: 3:0
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
11.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Сантьяго Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Хосеп Гвардиола
Голы
Реал
Федерико Вальверде
(Тибо Куртуа)
20′
Федерико Вальверде
27′
Федерико Вальверде
(Браим Диас)
42′
Нереализованные пенальти
Реал
Винисиус Жуниор
58′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
83′
2
Даниэль Карвахаль
23
Ферлан Менди
46′
20
Франсиско Гарсия
15
Арда Гюлер
70′
6
Эдуардо Камавинга
45
Тиаго Питарч
76′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
76′
37
Мануэль Анхель
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
57′
45
Абдукодир Хусанов
33
Нико О`Райли
11
Жереми Доку
16
Родри
3
Рубен Диаш
15
Марк Гехи
26
Савио
46′
4
Тиджани Рейндерс
20
Бернарду Силва
70′
21
Райан Аит Нури
82′
42
Антуан Семеньо
70′
10
Райан Шерки
9
Эрлинг Холанн
82′
7
Омар Мармуш
Статистика
Реал
Манчестер Сити
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
12
8
Удары в створ
7
4
Угловые
1
10
Фолы
11
13
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
