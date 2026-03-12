Нету извинился перед болбоем за толчок во время матча «ПСЖ» — «Челси»

«Я хочу извиниться перед болбоем за ту ситуацию, которая произошла на поле. Я уже поговорил с ним. Накал страстей, мы проигрывали, я хотел подобрать мяч, а он его задерживал. Я его слегка толкнул и увидел, что сделал ему немного больно.



Обычно я не такой. В пылу момента я пошел извиниться. Я также отдал ему свою футболку, потому что так не должно было случиться. Мне очень, очень жаль, и я хочу еще раз сказать, что мне очень жаль.



На вопрос, улажена ли ситуация между ним и болбоем, Нету ответил: “Я не понял по-французски, но он сказал мне что-то со смехом, так что думаю, он понял, что это был порыв, и Витинья тоже объяснил ему, что я не такой и такое случается. Я был там, и люди все время меня обнимали и хватали, все туда пошли, но единственное, что имело значение — я переживал за него. Мне очень жаль”, — цитирует Нету TNT Sports.