Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.55
П2
3.75
Футбол. Лига Европы
20:45
Панатинаикос
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.72
X
3.33
П2
2.15
Футбол. Лига Европы
20:45
Лилль
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.28
П2
2.31
Футбол. Лига конференций
20:45
Лех
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.48
П2
2.79
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.29
П2
2.19
Футбол. Лига конференций
20:45
АЗ
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.67
П2
4.05
Футбол. Лига конференций
20:45
Риека
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.88
П2
1.84
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.38
П2
2.72
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.40
П2
2.41
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.52
П2
6.03
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.53
П2
3.65
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.64
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.65
П2
1.83
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.00
П2
1.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Фиорентина
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.67
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
3
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Спортинг
0
П1
X
П2

Нету извинился перед болбоем за толчок во время матча «ПСЖ» — «Челси»

Полузащитник «Челси» Педру Нету принес извинения за инцидент с болбоем, произошедший в концовке гостевого матча ⅛ финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Встреча завершилась поражением лондонцев со счётом 2:5.

Источник: Reuters

В компенсированное время болбой не спешил возвращать мяч португальцу, что вызвало недовольство футболиста — он толкнул мальчика, и тот упал. Эпизод был проверен ВАР, 26-летний португалец избежал удаления и какого-либо наказания.

После финального свистка хавбек извинился перед юношей и подарил ему свою футболку.

«Я хочу извиниться перед болбоем за ту ситуацию, которая произошла на поле. Я уже поговорил с ним. Накал страстей, мы проигрывали, я хотел подобрать мяч, а он его задерживал. Я его слегка толкнул и увидел, что сделал ему немного больно.

Обычно я не такой. В пылу момента я пошел извиниться. Я также отдал ему свою футболку, потому что так не должно было случиться. Мне очень, очень жаль, и я хочу еще раз сказать, что мне очень жаль.

На вопрос, улажена ли ситуация между ним и болбоем, Нету ответил: “Я не понял по-французски, но он сказал мне что-то со смехом, так что думаю, он понял, что это был порыв, и Витинья тоже объяснил ему, что я не такой и такое случается. Я был там, и люди все время меня обнимали и хватали, все туда пошли, но единственное, что имело значение — я переживал за него. Мне очень жаль”, — цитирует Нету TNT Sports.

Ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов «Челси» — «ПСЖ» пройдет 17 марта.

Футбол. Лига чемпионов
17.03
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.20
П2
3.10