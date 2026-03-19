Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
4
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
7
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
4
:
Ференцварош
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2

Определились все четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов

«Ливерпуль» по сумме двух встреч оказался сильнее «Галатасарая».

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Английский «Ливерпуль» со счетом 4:0 обыграл турецкий «Галатасарай» в ответном матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».

Забитыми мячами отметились Доминик Собослаи (25-я минута), Уго Экитике (51), Райан Гравенберх (53) и Мохаммед Салах (62). На четвертой компенсированной к первому тайму минуте Салах не реализовал пенальти.

Первый матч завершился победой «Галатасарая» со счетом 1:0. В четвертьфинале «Ливерпуль» сыграет с французским «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

В других матчах английский «Тоттенхэм» со счетом 3:2 обыграл испанский «Атлетико» (первый матч — 2:5), германская «Бавария» со счетом 4:1 победила итальянскую «Аталанту» (первый матч — 6:1). В четвертьфинале «Атлетико» сыграет с испанской «Барселоной», «Бавария» встретится с мадридским «Реалом». Еще одну четвертьфинальную пару составили английский «Арсенал» и португальский «Спортинг».

Первые четвертьфинальные матчи состоятся 7—8 апреля, ответные — 14—15 апреля.