Рафинья пропустит оба матча «Барселоны» в четвертьфинале ЛЧ из-за травмы

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Футболист Рафинья получил травму в составе сборной Бразилии и пропустит около пяти недель, сообщается на сайте испанской «Барселоны».
В четверг сборная Бразилии уступила команде Франции (1:2) в товарищеском матче. Рафинья вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве из-за повреждения.
Обследование выявило у Рафиньи травму подколенного сухожилия. Футболист возвращается в расположение «Барселоны».
Каталонский клуб в четвертьфинале Лиги чемпионов 8 и 14 апреля сыграет с мадридским «Атлетико».
Ранее в текущем сезоне Рафинья пропустил два месяца из-за травмы бедра.