Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
Уфа
Футбол. Первая лига
15:00
Волга
:
Спартак Кс
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Шинник
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
КАМАЗ
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Никарагуа
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
Рафинья пропустит оба матча «Барселоны» в четвертьфинале ЛЧ из-за травмы

Рафинья пропустит оба матча «Барселоны» в ¼ финала ЛЧ из-за травмы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Футболист Рафинья получил травму в составе сборной Бразилии и пропустит около пяти недель, сообщается на сайте испанской «Барселоны».

В четверг сборная Бразилии уступила команде Франции (1:2) в товарищеском матче. Рафинья вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве из-за повреждения.

Обследование выявило у Рафиньи травму подколенного сухожилия. Футболист возвращается в расположение «Барселоны».

Каталонский клуб в четвертьфинале Лиги чемпионов 8 и 14 апреля сыграет с мадридским «Атлетико».

Ранее в текущем сезоне Рафинья пропустил два месяца из-за травмы бедра.

Футбол. Лига чемпионов
08.04
Барселона
:
Атлетико
