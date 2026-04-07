Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
0
:
Бавария
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.65
П2
2.40
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Спортинг
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.05
П2
2.12
Футбол. Кубок России
08.04
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.65
П2
2.68
Футбол. Лига Европы
08.04
Брага
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.43
П2
2.87
Футбол. Кубок России
08.04
Зенит
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.70
П2
4.19
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
ЦСКА
5
П1
X
П2

Суперкомпьютер оценил шансы четвертьфиналистов Лиги чемпионов

Первые матчи четвертьфинала будут сыграны 7—9 апреля.

Источник: Getty Images

Суперкомпьютер аналитической компании Opta назвал претендентов на победу в первых матчах четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2025/26.

По прогнозам суперкомпьютера, шансы немецкой «Баварии» выиграть у «Реала» в первом раунде составляют 42,7%. У мадридского клуба этот показатель — 33,2%.

Источник: OPTA

В паре «Арсенал» — «Спортинг» суперкомпьютер отдает предпочтение английскому клубу: его шансы оцениваются в 53,1%. Вероятность успеха для «Спортинга» — 22,5%.

Также Opta называет «Барселону» фаворитом в первом матче против «Атлетико» (59,2% против 20,9%). У «Пари Сен-Жермен» — «Ливерпуль» суперкомпьютер ожидает победы ПСЖ (53,2%). Вероятность победы «Ливерпуля» оценивается в 24,3%.

Первые матчи пройдут 7—8 апреля, ответные запланированы на 14—15 апреля. Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

Действующим чемпионом турнира является ПСЖ. В прошлом году французский клуб в финале одержал крупную победу над итальянским «Интером» со счетом 5:0.