Суперкомпьютер оценил шансы четвертьфиналистов Лиги чемпионов

Суперкомпьютер аналитической компании Opta назвал претендентов на победу в первых матчах четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2025/26.
По прогнозам суперкомпьютера, шансы немецкой «Баварии» выиграть у «Реала» в первом раунде составляют 42,7%. У мадридского клуба этот показатель — 33,2%.
В паре «Арсенал» — «Спортинг» суперкомпьютер отдает предпочтение английскому клубу: его шансы оцениваются в 53,1%. Вероятность успеха для «Спортинга» — 22,5%.
Также Opta называет «Барселону» фаворитом в первом матче против «Атлетико» (59,2% против 20,9%). У «Пари Сен-Жермен» — «Ливерпуль» суперкомпьютер ожидает победы ПСЖ (53,2%). Вероятность победы «Ливерпуля» оценивается в 24,3%.
Первые матчи пройдут
Действующим чемпионом турнира является ПСЖ. В прошлом году французский клуб в финале одержал крупную победу над итальянским «Интером» со счетом 5:0.