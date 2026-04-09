Хвича стал первым в истории игроком «ПСЖ», забившим в четырех подряд матчах плей-офф Лиги чемпионов

Как сообщает Squawka, Кварацхелия стал первым в истории футболистом «ПСЖ», которому удалось забить в четырех подряд играх «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Ранее он трижды отличился в двух матчах ⅛ финала с «Челси», а также один раз поразил ворота «Монако» в стыках.