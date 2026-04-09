Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.41
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.27
П2
3.41
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.15
П2
3.61
Футбол. Лига Европы
22:00
Болонья
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.39
П2
2.16
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.43
П2
2.99
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.04
П2
5.90
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.40
П2
3.25

Хвича стал первым в истории игроком «ПСЖ», забившим в четырех подряд матчах плей-офф Лиги чемпионов

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия отличился голом в первом матче с «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Источник: AP 2024

25-летний грузин забил второй гол парижан в этой встрече, отличившись на 65-й минуте.

Как сообщает Squawka, Кварацхелия стал первым в истории футболистом «ПСЖ», которому удалось забить в четырех подряд играх «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Ранее он трижды отличился в двух матчах ⅛ финала с «Челси», а также один раз поразил ворота «Монако» в стыках.

Матч между командами проходит в Париже. К 80-й минуте «ПСЖ» ведет со счетом 2:0.

ПСЖ
2:0
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
8.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Арне Слот
Голы
ПСЖ
Дезире Дуэ
11′
Хвича Кварацхелия
(Жоау Невеш)
65′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
88′
21
Люка Эрнандез
14
Дезире Дуэ
78′
19
Ли Кан Ин
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
5
Ибраима Конате
2
Джо Гомес
28′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
31′
30
Джереми Фримпонг
90′
42
Трей Ньони
6
Милош Керкез
78′
26
Эндрю Робертсон
8
Доминик Собослаи
79′
17
Кертис Джонс
7
Флориан Вирц
78′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
79′
9
Александер Исак
Статистика
ПСЖ
Ливерпуль
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
3
1
Фолы
8
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
