Хвича стал первым в истории игроком «ПСЖ», забившим в четырех подряд матчах плей-офф Лиги чемпионов

25-летний грузин забил второй гол парижан в этой встрече, отличившись на 65-й минуте.
Как сообщает Squawka, Кварацхелия стал первым в истории футболистом «ПСЖ», которому удалось забить в четырех подряд играх «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Ранее он трижды отличился в двух матчах ⅛ финала с «Челси», а также один раз поразил ворота «Монако» в стыках.
Матч между командами проходит в Париже. К 80-й минуте «ПСЖ» ведет со счетом 2:0.
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
8.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Арне Слот
Голы
ПСЖ
Дезире Дуэ
11′
Хвича Кварацхелия
(Жоау Невеш)
65′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
88′
21
Люка Эрнандез
14
Дезире Дуэ
78′
19
Ли Кан Ин
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
5
Ибраима Конате
2
Джо Гомес
28′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
31′
30
Джереми Фримпонг
90′
42
Трей Ньони
6
Милош Керкез
78′
26
Эндрю Робертсон
8
Доминик Собослаи
79′
17
Кертис Джонс
7
Флориан Вирц
78′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
79′
9
Александер Исак
Статистика
ПСЖ
Ливерпуль
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
3
1
Фолы
8
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
