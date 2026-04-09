«Атлетико» обыграл «Барселону» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов

«Атлетико» обыграл «Барселону» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей голы забили Хулиан Альварес (45-я минута) и Александер Серлот (70).
На 44-й минуте защитник «Барселоны» Пау Кубарси был удален с поля, получив красную карточку.
В текущем сезоне ЛЧ Хулиан Альварес забил 9 голов, установив новый рекорд «Атлетико». Аргентинец превзошел достижение Диего Косты, который в сезоне 2013/14 отличился восемь раз. Также тренер «Атлетико» Диего Симеоне впервые одержал победу на стадионе «Камп Ноу».
Ответный матч состоится 14 апреля на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.
Это пятый матч команд в сезоне и второй за последнюю неделю. Перед этим «Барселона» потерпела поражение от «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании (0:4, 3:0), но затем одержала две победы в чемпионате страны (3:1, 2:1).
Действующим чемпионом Лиги чемпионов является французский «ПСЖ». В прошлом году в финале парижане всухую разгромили итальянский «Интер» со счетом 5:0.
Ханс-Дитер Флик
Диего Симеоне
Хулиан Альварес
45′
Александр Серлот
(Маттео Руджери)
70′
13
Хоан Гарсия
5
Пау Кубарси
44′
18
Херард Мартин
20
Дани Ольмо
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
23
Жюль Кунде
73′
4
Рональд Араухо
2
Жоау Канселу
90+4′
86′
3
Алехандро Бальде
9
Роберт Левандовски
46′
16
Фермин Лопес
8
Педри
46′
6
Гави
65′
14
Маркус Рэшфорд
73′
7
Ферран Торрес
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
17
Давид Ганцко
31′
18
Марк Пубиль
45+1′
20
Джулиано Симеоне
80′
11
Тьяго Альмада
22
Адемола Лукман
60′
9
Александр Серлот
6
Коке
31′
60′
10
Алекс Баэна
63′
7
Антуан Гризманн
80′
23
Николас Гонсалес
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
