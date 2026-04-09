«Барса» на волоске от вылета из Лиги чемпионов. Еще одно глупое удаление и поражение от «Атлетико»

Но Диего Симеоне и не собирался давать серьезного сопротивления — «Атлетико» давно выбыл из гонки, и та встреча была лишь репетицией противостояния в четвертьфинале Лиги чемпионов. Не просто так аргентинский тренер уже в перерыве заменил Коке, а на исходе часа игры убрал с поля Гризманна, Баэну и сына Джулиано. К тому же на поле вообще не появились Альварес, Ганцко и Лукман, так что вопросов по свежести к «Атлетико» не было — все должны были успеть отдохнуть.