Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.41
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.26
П2
3.35
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.19
П2
3.75
Футбол. Лига Европы
22:00
Болонья
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.39
П2
2.16
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.43
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.04
П2
5.82
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.45
П2
3.30
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2

«Барса» на волоске от вылета из Лиги чемпионов. Еще одно глупое удаление и поражение от «Атлетико»

Мадридцы выжали максимум на «Камп Ноу».

Источник: Reuters

Возможно, вывеска «Барселона» — «Атлетико» немного меркла по сравнению с «ПСЖ» — «Ливерпуль». Все-таки последние встречаются между собой не так часто, в то время как каталонцы с мадридцами играли между собой уже пятый раз за один сезон. Думается, устали от этого даже сами футболисты.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/4 финала, 8.04.2026, 22:00
Барселона
0
Атлетико
2

Всего несколько дней назад между этими командами состоялся матч, который, судя по всему, предопределил судьбу чемпионства в Ла лиге. «Барса» одержала победу 2:1 благодаря удалению Нико Гонсалеса и голу Роберта Левандовски в концовке, оторвавшись от «Реала» на семь очков.

Но Диего Симеоне и не собирался давать серьезного сопротивления — «Атлетико» давно выбыл из гонки, и та встреча была лишь репетицией противостояния в четвертьфинале Лиги чемпионов. Не просто так аргентинский тренер уже в перерыве заменил Коке, а на исходе часа игры убрал с поля Гризманна, Баэну и сына Джулиано. К тому же на поле вообще не появились Альварес, Ганцко и Лукман, так что вопросов по свежести к «Атлетико» не было — все должны были успеть отдохнуть.

А вот про «Барселону» такого сказать нельзя. Да, каталонцы сбавили темп во втором тайме, но Кубарси, Мартин, Канселу, Ямаль, Педри и Ольмо отыграли от звонка до звонка. И появились в стартовом составе на первый матч четвертьфинала. Рискованно, учитывая интенсивный стиль игры, но травмы Де Йонга, Берналя и Рафиньи оставили Ханси Флику минимальный простор для маневра.

Каталонцы начали привычно активно — мяч старались доводить до Рэшфорда, только его удары шли точно в Муссо. А вот у Ямаля игра как-то сразу не пошла: Ламин совершил несколько успешных обводок, но после этого пасовал точно в ноги футболистам в красно-белом. «Атлетико» тут же ответил прорывом Альвареса, да и вообще гости здорово оборонялись и даже отрезками уверенно владели мячом.

«Барселоне» же явно не хватало скорости и креатива. Сказывалось и отсутствие Рафиньи, но больше не хватало опорника Де Йонга. Игравший там Эрик Гарсия — номинальный ЦЗ, и во многом потому хозяевам никак не удавалось наладить фирменный контроль в центре поля. К 26-й минуте процент владения был 52−48 в пользу «Атлетико» — когда вообще такое было на «Камп Ноу»? Гол каталонцы забили, и сделал это неугомонный Рэшфорд, только мяч отменили из-за офсайда у Ямаля.

Мадридцы спокойно оборонялись и ждали своего шанса. Потеряли на ровном месте из-за травмы Ганцко, пришлось выпускать недавно восстановившегося Пубиля. Но ключевой момент матча, а то и всего противостояния случился у штрафной Жоана Гарсии. Альварес запустил в прорыв Симеоне, и того явно сбил Кубарси. Иштван Ковач показал желтую, однако после просмотра повтора изменил решение и удалил молодого защитника «Барсы». Флешбэк в недавний матч чемпионата, когда так же в концовке первого тайма схватил красную Гонсалес. Ну и как тут не вспомнить проклятие каталонцев в ЛЧ, которые постоянно остаются в меньшинстве в важнейшие моменты плей-офф? Только раньше козлом отпущения становился Араухо.

Еще обиднее фанатам каталонцев оттого, что наказание получилось двойным. Мастер стандартных положений Альварес с этого же штрафного отправил мяч точно в девятку. По слухам, Ханси Флик говорил о том, как важно убить интригу уже в первом матче. Теперь же «Барса» сама оказалась на грани провала уже по итогам первого тайма.

Источник: Reuters

В перерыве немецкий тренер решился на смелый ход — убрал с поля Левандовски с Педри и выпустил Фермина с Ольмо. «Атлетико» же решил не форсировать события и продолжить обороняться (странно, если бы было иначе). Отсутствие одного футболиста в составе «Барсы» явно сказывалось на скорости комбинационной игры. Каталонцы владели инициативой, много атаковали и даже создавали моменты — Рэшфорд зарядил в перекладину со штрафного, Ольмо чуть не замкнул скидку Гави на дальней штанге.

А забил снова «Атлетико», причем в первой же осознанной атаке. Руджери прорвался по флангу, а вышедший на замену Серлот, который в прошлом сезоне снискал себе славу палача «Барселоны», замкнул прострел.

Дело было сделано. Флик еще пытался повлиять на ход событий, выпустив Араухо и Феррана, но «Атлетико» не собирался дарить моменты и ошибаться на ровном месте. 2:0 — роскошный результат для «матрасников» в выездной встрече. Ну, а «Барселона» снова ставит себя в положение, когда в ответке нужно совершить чудо.

Автор: Марк Бессонов

Барселона
0:2
Первый тайм: 0:1
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
8.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Диего Симеоне
Голы
Атлетико
Хулиан Альварес
45′
Александр Серлот
(Маттео Руджери)
70′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
5
Пау Кубарси
44′
18
Херард Мартин
20
Дани Ольмо
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
23
Жюль Кунде
73′
4
Рональд Араухо
2
Жоау Канселу
90+4′
86′
3
Алехандро Бальде
9
Роберт Левандовски
46′
16
Фермин Лопес
8
Педри
46′
6
Гави
65′
14
Маркус Рэшфорд
73′
7
Ферран Торрес
Атлетико
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
17
Давид Ганцко
31′
18
Марк Пубиль
45+1′
20
Джулиано Симеоне
80′
11
Тьяго Альмада
22
Адемола Лукман
60′
9
Александр Серлот
6
Коке
31′
60′
10
Алекс Баэна
63′
7
Антуан Гризманн
80′
23
Николас Гонсалес
Статистика
Барселона
Атлетико
Желтые карточки
2
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
7
3
Угловые
7
1
Фолы
6
17
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти