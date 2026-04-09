«Барса» на волоске от вылета из Лиги чемпионов. Еще одно глупое удаление и поражение от «Атлетико»

Возможно, вывеска «Барселона» — «Атлетико» немного меркла по сравнению с «ПСЖ» — «Ливерпуль». Все-таки последние встречаются между собой не так часто, в то время как каталонцы с мадридцами играли между собой уже пятый раз за один сезон. Думается, устали от этого даже сами футболисты.
Всего несколько дней назад между этими командами состоялся матч, который, судя по всему, предопределил судьбу чемпионства в Ла лиге. «Барса» одержала победу 2:1 благодаря удалению Нико Гонсалеса и голу Роберта Левандовски в концовке, оторвавшись от «Реала» на семь очков.
Но Диего Симеоне и не собирался давать серьезного сопротивления — «Атлетико» давно выбыл из гонки, и та встреча была лишь репетицией противостояния в четвертьфинале Лиги чемпионов. Не просто так аргентинский тренер уже в перерыве заменил Коке, а на исходе часа игры убрал с поля Гризманна, Баэну и сына Джулиано. К тому же на поле вообще не появились Альварес, Ганцко и Лукман, так что вопросов по свежести к «Атлетико» не было — все должны были успеть отдохнуть.
А вот про «Барселону» такого сказать нельзя. Да, каталонцы сбавили темп во втором тайме, но Кубарси, Мартин, Канселу, Ямаль, Педри и Ольмо отыграли от звонка до звонка. И появились в стартовом составе на первый матч четвертьфинала. Рискованно, учитывая интенсивный стиль игры, но травмы Де Йонга, Берналя и Рафиньи оставили Ханси Флику минимальный простор для маневра.
Каталонцы начали привычно активно — мяч старались доводить до Рэшфорда, только его удары шли точно в Муссо. А вот у Ямаля игра как-то сразу не пошла: Ламин совершил несколько успешных обводок, но после этого пасовал точно в ноги футболистам в красно-белом. «Атлетико» тут же ответил прорывом Альвареса, да и вообще гости здорово оборонялись и даже отрезками уверенно владели мячом.
«Барселоне» же явно не хватало скорости и креатива. Сказывалось и отсутствие Рафиньи, но больше не хватало опорника Де Йонга. Игравший там Эрик Гарсия — номинальный ЦЗ, и во многом потому хозяевам никак не удавалось наладить фирменный контроль в центре поля. К 26-й минуте процент владения был 52−48 в пользу «Атлетико» — когда вообще такое было на «Камп Ноу»? Гол каталонцы забили, и сделал это неугомонный Рэшфорд, только мяч отменили из-за офсайда у Ямаля.
Мадридцы спокойно оборонялись и ждали своего шанса. Потеряли на ровном месте из-за травмы Ганцко, пришлось выпускать недавно восстановившегося Пубиля. Но ключевой момент матча, а то и всего противостояния случился у штрафной Жоана Гарсии. Альварес запустил в прорыв Симеоне, и того явно сбил Кубарси. Иштван Ковач показал желтую, однако после просмотра повтора изменил решение и удалил молодого защитника «Барсы». Флешбэк в недавний матч чемпионата, когда так же в концовке первого тайма схватил красную Гонсалес. Ну и как тут не вспомнить проклятие каталонцев в ЛЧ, которые постоянно остаются в меньшинстве в важнейшие моменты плей-офф? Только раньше козлом отпущения становился Араухо.
Еще обиднее фанатам каталонцев оттого, что наказание получилось двойным. Мастер стандартных положений Альварес с этого же штрафного отправил мяч точно в девятку. По слухам, Ханси Флик говорил о том, как важно убить интригу уже в первом матче. Теперь же «Барса» сама оказалась на грани провала уже по итогам первого тайма.
В перерыве немецкий тренер решился на смелый ход — убрал с поля Левандовски с Педри и выпустил Фермина с Ольмо. «Атлетико» же решил не форсировать события и продолжить обороняться (странно, если бы было иначе). Отсутствие одного футболиста в составе «Барсы» явно сказывалось на скорости комбинационной игры. Каталонцы владели инициативой, много атаковали и даже создавали моменты — Рэшфорд зарядил в перекладину со штрафного, Ольмо чуть не замкнул скидку Гави на дальней штанге.
А забил снова «Атлетико», причем в первой же осознанной атаке. Руджери прорвался по флангу, а вышедший на замену Серлот, который в прошлом сезоне снискал себе славу палача «Барселоны», замкнул прострел.
Дело было сделано. Флик еще пытался повлиять на ход событий, выпустив Араухо и Феррана, но «Атлетико» не собирался дарить моменты и ошибаться на ровном месте. 2:0 — роскошный результат для «матрасников» в выездной встрече. Ну, а «Барселона» снова ставит себя в положение, когда в ответке нужно совершить чудо.
Автор: Марк Бессонов
Ханс-Дитер Флик
Диего Симеоне
Хулиан Альварес
45′
Александр Серлот
(Маттео Руджери)
70′
13
Хоан Гарсия
5
Пау Кубарси
44′
18
Херард Мартин
20
Дани Ольмо
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
23
Жюль Кунде
73′
4
Рональд Араухо
2
Жоау Канселу
90+4′
86′
3
Алехандро Бальде
9
Роберт Левандовски
46′
16
Фермин Лопес
8
Педри
46′
6
Гави
65′
14
Маркус Рэшфорд
73′
7
Ферран Торрес
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
17
Давид Ганцко
31′
18
Марк Пубиль
45+1′
20
Джулиано Симеоне
80′
11
Тьяго Альмада
22
Адемола Лукман
60′
9
Александр Серлот
6
Коке
31′
60′
10
Алекс Баэна
63′
7
Антуан Гризманн
80′
23
Николас Гонсалес
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
