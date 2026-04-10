Ямаль и Хвича попали в команду недели в Лиге чемпионов

Несмотря на поражение «Барселоны» от «Атлетико» (0:2), в команду недели был включен вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль. Также в символическую сборную попал грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия, забивший «Ливерпулю» (2:0).
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей ¼ финала
Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»);
Защитники: Макси Араухо («Спортинг»), Робин Ле Норман («Атлетико»), Маркиньос («ПСЖ»), Йосип Станишич («Бавария»);
Полузащитники: Жоау Невеш («ПСЖ»), Йозуа Киммих («Бавария»), Кай Хаверц («Арсенал»);
Вингеры и нападающие: Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»), Хулиан Альварес («Атлетико»).