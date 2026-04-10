Защитник «Барселоны» Кубарси извинился за удаление в матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси обратился к болельщикам после своего удаления в первом матче против «Атлетико» (0:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Источник: AP 2024

19-летний испанец получил красную карточку на 44-й минуте, оставив свою команду вдесятером.

«Одно действие может определить исход матча и противостояния. Таков футбол, и я беру на себя ответственность за результат. Впереди долгий путь к победе в двух матчах, мы будем сплоченнее, чем когда-либо. Мы семья, и мы всегда это доказывали. Двигаемся вперед с упорством и решимостью. Мы никогда не опустим руки», — написал Кубарси в соцсетях.

Ответная игра между командами пройдет в Мадриде 14 апреля.

Барселона
0:2
Первый тайм: 0:1
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
8.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Диего Симеоне
Голы
Атлетико
Хулиан Альварес
45′
Александр Серлот
(Маттео Руджери)
70′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
5
Пау Кубарси
44′
18
Херард Мартин
20
Дани Ольмо
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
23
Жюль Кунде
73′
4
Рональд Араухо
2
Жоау Канселу
90+4′
86′
3
Алехандро Бальде
9
Роберт Левандовски
46′
16
Фермин Лопес
8
Педри
46′
6
Гави
65′
14
Маркус Рэшфорд
73′
7
Ферран Торрес
Атлетико
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
17
Давид Ганцко
31′
18
Марк Пубиль
45+1′
20
Джулиано Симеоне
80′
11
Тьяго Альмада
22
Адемола Лукман
60′
9
Александр Серлот
6
Коке
31′
60′
10
Алекс Баэна
63′
7
Антуан Гризманн
80′
23
Николас Гонсалес
Статистика
Барселона
Атлетико
Желтые карточки
2
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
7
3
Угловые
7
1
Фолы
6
17
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти