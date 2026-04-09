Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.53
П2
4.93
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.28
П2
3.52
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.15
П2
3.65
Футбол. Лига Европы
22:00
Болонья
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.35
П2
2.17
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.50
П2
3.31
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.20
П2
6.40
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.35
П2
3.15

УЕФА решил сменить мячи Adidas на Nike в Лиге чемпионов

С 2001 года мячи для мужских клубных соревнований поставляет Adidas. С Nike начались эксклюзивные переговоры о контракте на период 2027 — 2031 годов.

Источник: Getty Images

С компанией Nike идут эксклюзивные переговоры о поставке мячей для мужских клубных соревнований УЕФА, сообщаетcя на сайте UC3, cовместного предприятия УЕФА и Ассоциации европейских клубов, которое занимается коммерческими правами и лицензированием клубных турниров.

Переговоры ведутся о контракте на 2027 — 2031 годы.

Каждый сезон в трех главных мужских еврокубках (Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций) играется в сумме более 500 матчей.

С 2001 года поставщиком мячей для клубных турниров УЕФА является Adidas.

Reuters со ссылкой на Financial Times пишет, что стоимость сделки может составить более $46,70 млн в год.