Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Райо Вальекано
3
:
АЕК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Сельта
П1
2.24
X
3.28
П2
3.55
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Ноттингем Форест
П1
2.06
X
3.26
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
22:00
Болонья
:
Астон Вилла
П1
4.15
X
3.40
П2
2.06
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
АЗ
П1
2.24
X
3.40
П2
3.55
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фиорентина
П1
1.58
X
4.16
П2
6.30
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Страсбур
П1
2.31
X
3.25
П2
3.30

«Барселона» подала жалобу на судейство в матче ¼ финала ЛЧ

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. «Барселона» направила жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с судейством в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», сообщается на сайте клуба.

Источник: Reuters

Встреча прошла в среду в Барселоне и завершилась победой гостей со счетом 2:0. На 54-й минуте голкипер «матрасников» Хуан Муссо при ударе от ворот катнул мяч ногой защитнику Марку Пубилю, после чего тот остановил мяч рукой и отдал пас обратно вратарю. Главный арбитр Иштван Ковач не назначил пенальти в ворота «Атлетико», а видеоассистенты не стали вмешиваться в эпизод.

«В “Барселоне” считают это решение, а также отсутствие вмешательства VAR, существенной ошибкой. В связи с этим клуб запросил открытие расследования, доступ к судейским коммуникациям и, при необходимости, официальное признание ошибки с принятием соответствующих мер. Также в клубе подчеркивают, что это не первый случай, когда в последних розыгрышах Лиги чемпионов спорные судейские решения наносили ущерб команде, создавая ощущение неравных условий и препятствуя равной конкуренции», — отмечается в заявлении.

Ответная встреча четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 14 апреля в Мадриде.

Барселона
0:2
Первый тайм: 0:1
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
8.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Диего Симеоне
Голы
Атлетико
Хулиан Альварес
45′
Александр Серлот
(Маттео Руджери)
70′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
5
Пау Кубарси
44′
18
Херард Мартин
20
Дани Ольмо
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
23
Жюль Кунде
73′
4
Рональд Араухо
2
Жоау Канселу
90+4′
86′
3
Алехандро Бальде
9
Роберт Левандовски
46′
16
Фермин Лопес
8
Педри
46′
6
Гави
65′
14
Маркус Рэшфорд
73′
7
Ферран Торрес
Атлетико
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
17
Давид Ганцко
31′
18
Марк Пубиль
45+1′
20
Джулиано Симеоне
80′
11
Тьяго Альмада
22
Адемола Лукман
60′
9
Александр Серлот
6
Коке
31′
60′
10
Алекс Баэна
63′
7
Антуан Гризманн
80′
23
Николас Гонсалес
Статистика
Барселона
Атлетико
Желтые карточки
2
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
7
3
Угловые
7
1
Фолы
6
17
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
