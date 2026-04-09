Судья матча «Барселона» — «Атлетико» пропустит остаток сезона ЛЧ, пишут СМИ

Встреча прошла в среду в Барселоне и завершилась победой гостей со счетом 2:0. В четверг каталонский клуб подал жалобу в УЕФА на судейство. Поводом стал эпизод на 54-й минуте, когда голкипер «матрасников» Хуан Муссо при ударе от ворот катнул мяч ногой защитнику Марку Пубилю, после чего тот остановил мяч рукой и отдал пас обратно вратарю. Ковач не назначил пенальти в ворота «Атлетико», а видеоассистенты не стали вмешиваться в эпизод.
По информации источника, из-за большого числа судейских ошибок по ходу игры в УЕФА приняли внутреннее решение не назначать румынского арбитра на оставшиеся матчи турнира. Всего их осталось девять — ответные встречи ¼ финала, полуфиналы и финал.
Ковач вошел в опубликованный на сайте Международной федерации футбола (ФИФА) список из 52 главных арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Ханс-Дитер Флик
Диего Симеоне
Хулиан Альварес
45′
Александр Серлот
(Маттео Руджери)
70′
13
Хоан Гарсия
5
Пау Кубарси
44′
18
Херард Мартин
20
Дани Ольмо
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
23
Жюль Кунде
73′
4
Рональд Араухо
2
Жоау Канселу
90+4′
86′
3
Алехандро Бальде
9
Роберт Левандовски
46′
16
Фермин Лопес
8
Педри
46′
6
Гави
65′
14
Маркус Рэшфорд
73′
7
Ферран Торрес
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
17
Давид Ганцко
31′
18
Марк Пубиль
45+1′
20
Джулиано Симеоне
80′
11
Тьяго Альмада
22
Адемола Лукман
60′
9
Александр Серлот
6
Коке
31′
60′
10
Алекс Баэна
63′
7
Антуан Гризманн
80′
23
Николас Гонсалес
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
