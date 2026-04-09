Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
3
:
Сельта
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
1
:
Ноттингем Форест
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Астон Вилла
3
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
3
:
АЗ
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
3
:
Фиорентина
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Страсбур
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
АЕК
0
Судья матча «Барселона» — «Атлетико» пропустит остаток сезона ЛЧ, пишут СМИ

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняло решение не использовать арбитра первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и мадридским «Атлетико» Иштвана Ковача на оставшихся играх турнира в нынешнем сезоне, сообщает sport.es.

Источник: официальный сайт портала Marca

Встреча прошла в среду в Барселоне и завершилась победой гостей со счетом 2:0. В четверг каталонский клуб подал жалобу в УЕФА на судейство. Поводом стал эпизод на 54-й минуте, когда голкипер «матрасников» Хуан Муссо при ударе от ворот катнул мяч ногой защитнику Марку Пубилю, после чего тот остановил мяч рукой и отдал пас обратно вратарю. Ковач не назначил пенальти в ворота «Атлетико», а видеоассистенты не стали вмешиваться в эпизод.

По информации источника, из-за большого числа судейских ошибок по ходу игры в УЕФА приняли внутреннее решение не назначать румынского арбитра на оставшиеся матчи турнира. Всего их осталось девять — ответные встречи ¼ финала, полуфиналы и финал.

Ковач вошел в опубликованный на сайте Международной федерации футбола (ФИФА) список из 52 главных арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Барселона
0:2
Первый тайм: 0:1
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
8.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Диего Симеоне
Голы
Атлетико
Хулиан Альварес
45′
Александр Серлот
(Маттео Руджери)
70′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
5
Пау Кубарси
44′
18
Херард Мартин
20
Дани Ольмо
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
23
Жюль Кунде
73′
4
Рональд Араухо
2
Жоау Канселу
90+4′
86′
3
Алехандро Бальде
9
Роберт Левандовски
46′
16
Фермин Лопес
8
Педри
46′
6
Гави
65′
14
Маркус Рэшфорд
73′
7
Ферран Торрес
Атлетико
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
17
Давид Ганцко
31′
18
Марк Пубиль
45+1′
20
Джулиано Симеоне
80′
11
Тьяго Альмада
22
Адемола Лукман
60′
9
Александр Серлот
6
Коке
31′
60′
10
Алекс Баэна
63′
7
Антуан Гризманн
80′
23
Николас Гонсалес
Статистика
Барселона
Атлетико
Желтые карточки
2
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
7
3
Угловые
7
1
Фолы
6
17
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти