Судья матча «Барселона» — «Атлетико» пропустит остаток сезона ЛЧ, пишут СМИ

Встреча прошла в среду в Барселоне и завершилась победой гостей со счетом 2:0. В четверг каталонский клуб подал жалобу в УЕФА на судейство. Поводом стал эпизод на 54-й минуте, когда голкипер «матрасников» Хуан Муссо при ударе от ворот катнул мяч ногой защитнику Марку Пубилю, после чего тот остановил мяч рукой и отдал пас обратно вратарю. Ковач не назначил пенальти в ворота «Атлетико», а видеоассистенты не стали вмешиваться в эпизод.